　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

謝侑芯「網美好友」生氣了！怒轟黃明志有鬼：以跟你合作過為恥

▲▼謝侑芯在馬來西亞身亡，網美好友開炮了。（圖／翻攝IG／謝薇安）

▲謝侑芯在馬來西亞身亡，網美好友開炮了。（圖／翻攝IG／謝薇安）

記者柯振中／綜合報導

網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，當天歌手黃明志也因涉毒被捕，儘管他澄清絕無吸毒，但依據當地媒體報導，黃的驗尿結果對4種毒品呈陽性反應。對此，女網紅謝薇安也發文開炮，怒轟黃明志心裡有鬼，「我真的以跟你合作過為恥！」

謝侑芯猝逝的消息傳出後，在台灣受到熱烈的討論，隨著進一步調查，黃明志當天涉毒被捕的消息也被挖出。對此，黃坦言為了合作拍片，與謝侑芯在飯店房間討論整晚，不過對方進入浴室後遲遲未出來，他進門才發現人倒臥在浴缸內，因此趕緊施行CPR。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼謝侑芯在馬來西亞身亡，網美好友開炮了。（圖／翻攝IG／謝薇安）

▲▼謝侑芯在馬來西亞身亡，網美好友開炮了。（圖／翻攝IG／謝薇安）

大馬警方在現場搜出毒品、壯陽藥等物，黃澄清絕無吸毒。不過根據當地媒體報導，黃的驗尿反應，對4種毒品呈現陽性反應，包含安非他命、甲基安非他命（冰毒）、K他命及四氫大麻酚等毒品成分。

對此，女網紅謝薇安也在IG上發出限動，分享了黃明志的動態，並爆粗口怒轟「他X的，我真的以跟你合作過為恥！」

謝薇安表示，上週一時就已經私訊詢問黃，詢問謝侑芯人在哪，以及2人是否有聯絡，「裝死完全不回應，根本就是心裡有鬼！」

▼謝侑芯在馬來西亞身亡，網美好友開炮了。（圖／翻攝IG／謝薇安）

▲▼謝侑芯在馬來西亞身亡，網美好友開炮了。（圖／翻攝IG／謝薇安）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級
快訊／「麟榤配」本季第2冠到手
摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印小三：不讓他跟別的女人亂搞
道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元
謝侑芯「網美好友」生氣了！怒轟黃明志有鬼：以跟你合作過為恥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝侑芯「網美好友」生氣了！怒轟黃明志有鬼：以跟你合作過為恥

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！親揭轉行模特原因：裸體很好看

歐洲出差！台灣人「隨身平安符」遭海關盤查　他嚇壞了

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！醫曝關鍵：不是靠意志力硬撐

像世界最美小鎮！台灣1景點「外國遊客必去」　一票愣：吹太大

明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

台中擅自清消染疫豬場恐影響疫調　陳駿季批魯莽：防疫不是自走砲

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

謝侑芯「網美好友」生氣了！怒轟黃明志有鬼：以跟你合作過為恥

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！親揭轉行模特原因：裸體很好看

歐洲出差！台灣人「隨身平安符」遭海關盤查　他嚇壞了

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！醫曝關鍵：不是靠意志力硬撐

像世界最美小鎮！台灣1景點「外國遊客必去」　一票愣：吹太大

明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

台中擅自清消染疫豬場恐影響疫調　陳駿季批魯莽：防疫不是自走砲

450秒環繞煙火+富邦天使32撞　明潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

南投市3座親子公園　同日同時開幕啟用

數十部愛心重車齊聚集集鎮　為120戶弱勢送物資與義剪

破功！「中國約基奇」開季僅場均1.8分　楊瀚森遭下放發展聯盟

南投縣促進新住民就業服務計畫開放報名中　享全額補助保險餐費

補強中央非洲豬瘟補助　桃園加碼廚餘清運、450家豬肉攤營業補貼

佛光山桃竹苗區年會　推廣蔬食文化與健康飲食

Hyundai「旗艦電動休旅越野版」亮相！知名YT團隊操刀注入老靈魂

川普宣布停產「一美分硬幣」！　業者因「找不出錢」困擾

快訊／「麟榤配」本季第2冠到手　海洛羽球公開賽男雙封王

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

生活熱門新聞

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7公斤

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

81歲馮淬帆辭世　久居台灣原因曝光

更多熱門

相關新聞

謝侑芯經紀人籲黃明志：做正確的事

謝侑芯經紀人籲黃明志：做正確的事

馬來西亞歌手黃明志（藝名 Namewee）被當地警方指控涉毒，且與台灣網紅謝侑芯之命案有關。黃明志對外否認相關指控，並呼籲外界等待司法調查結果。對此，謝侑芯的經紀人Chris今（2）日發表聲明，質疑黃明志公開說法與警方正式報告存在重大落差，要求黃明志正面回應多項關鍵問題，並在限動寫下「Be a man, do the right thing」（做個男人，做正確的事）希望黃明志講清楚。

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

關鍵字：

網紅馬來西亞涉毒事件謝侑芯謝薇安黃明志

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

快訊／道奇世界大賽二連霸

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面