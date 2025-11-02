謝侑芯「網美好友」生氣了！怒轟黃明志有鬼：以跟你合作過為恥

▲謝侑芯在馬來西亞身亡，網美好友開炮了。（圖／翻攝IG／謝薇安）



記者柯振中／綜合報導

網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，當天歌手黃明志也因涉毒被捕，儘管他澄清絕無吸毒，但依據當地媒體報導，黃的驗尿結果對4種毒品呈陽性反應。對此，女網紅謝薇安也發文開炮，怒轟黃明志心裡有鬼，「我真的以跟你合作過為恥！」

謝侑芯猝逝的消息傳出後，在台灣受到熱烈的討論，隨著進一步調查，黃明志當天涉毒被捕的消息也被挖出。對此，黃坦言為了合作拍片，與謝侑芯在飯店房間討論整晚，不過對方進入浴室後遲遲未出來，他進門才發現人倒臥在浴缸內，因此趕緊施行CPR。

大馬警方在現場搜出毒品、壯陽藥等物，黃澄清絕無吸毒。不過根據當地媒體報導，黃的驗尿反應，對4種毒品呈現陽性反應，包含安非他命、甲基安非他命（冰毒）、K他命及四氫大麻酚等毒品成分。

對此，女網紅謝薇安也在IG上發出限動，分享了黃明志的動態，並爆粗口怒轟「他X的，我真的以跟你合作過為恥！」

謝薇安表示，上週一時就已經私訊詢問黃，詢問謝侑芯人在哪，以及2人是否有聯絡，「裝死完全不回應，根本就是心裡有鬼！」

