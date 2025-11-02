　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲赫格塞斯批評北京在南海「破壞穩定的行動」不斷升級。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯1日在馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）出席第12屆東南亞國家協會（ASEAN）國防部長擴大會議（ADMM-Plus）時，矛頭再度指向中國，批評北京在南海「破壞穩定的行動」不斷升級，並承諾美國將與盟友共享技術與監測能力，協助東南亞國家共同因應中國日益具侵略性的行動。

南海緊張升溫　赫格塞斯：中國缺乏尊重、威脅主權

赫格塞斯（Pete Hegseth）在會中強調，東協國家正「親身面臨來自中國在南海及其他地區的侵擾與挑釁」。他指出，北京對鄰國缺乏尊重，長期以地圖上的「九段線」主張幾乎整個南海主權，與馬來西亞、越南、菲律賓、汶萊及印尼等國的專屬經濟區重疊，導致區域衝突頻傳。

他提議東協防長建立「海域狀況共享機制」（Maritime Domain Awareness, MDA），以整合監測資訊、強化聯合應變能力，「我們必須發展能夠即時監控海上行動並快速反應的工具，確保任何國家在面臨挑釁與威脅時，都不會孤軍奮戰。」

赫格塞斯強調，美國的創新與技術能力無與倫比，「我們樂於與盟友及夥伴共享這些資源與工具，以維護共同的安全與穩定。」

美澳日菲聯合演訓　北京批破壞地區和平

赫格塞斯的談話緊接在美國、澳洲、日本及菲律賓聯合軍演後登場。四國軍方日前在南海進行聯合巡航，引發中國強烈反彈。北京批評此舉「嚴重破壞地區和平與穩定」，但美方認為這是展現維護航行自由與國際法秩序的行動。

赫格塞斯則反駁，中國才是製造緊張的根源，「中國派遣大批海警艦艇進入他國專屬經濟區，干擾他國能源開發活動，這正是破壞南海穩定的主因。」

他並呼籲東協各國不要被恐嚇，「我們的目標是維護和平，不尋求衝突，但我們必須確保中國不會試圖支配你們或任何人。」

川普下令恢復核武測試　赫格塞斯：審慎且必要

外界也關注，赫格塞斯此行恰逢美國總統川普（Donald Trump）宣布要求軍方「重新啟動核武測試」，結束長達33年的暫停，被視為對中俄兩大核武強權的警告。
赫格塞斯受訪時表示，無論是核爆試驗還是飛彈測試，「美國擁有強大的核武能力，而進行測試是審慎且必要之舉」。

他在會議上重申，美國的軍事力量「是全球最強」，但同時堅守和平與合作的價值，「我們與盟友站在一起，確保印太地區的穩定與自由航行，這是我們共同的責任。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利
川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談
音樂人屠穎猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念
海鷗估成中颱！　模擬路徑曝
快訊／8級強風來了　今雨區擴大
快訊／23歲女開BMW失控撞2車　女騎士無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

美財長超好奇！林信義與貝森特會晤40分鐘　曝台灣高科技聚落秘辛

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船　驚險瞬間畫面曝

林岱樺首場造勢晚會岡山登場　主持人喊：現場1萬人

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

美財長超好奇！林信義與貝森特會晤40分鐘　曝台灣高科技聚落秘辛

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

薛茲爾「瘋狂模式」決戰G7　藍鳥教頭盛讚大谷翔平：他很特別

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

山本由伸G7賽前熱身「狀況好想再上場」　羅伯斯讚態度精神力最強

粿粿、范姜彥豐婚變鬧劇燒3天！人妻主播勸世：千萬不要奉子成婚

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

國際熱門新聞

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

台韓晶片PK？林信義回應輝達韓國合作

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

日本女高校園驚見「白骨」 ！死者身分曝

32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

印15歲少年鐵軌自拍！遭火車撞死瞬間曝

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

更多熱門

相關新聞

泰駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球

泰駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球

泰國曼谷一名33歲男駕駛1日凌晨因疲勞駕駛，在行經收費站時打瞌睡失控撞毀護欄，車輛瞬間翻覆，起火燃燒，所幸駕駛及時逃出僅受輕傷，但車體已完全燒毀。

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

就等川普點頭！五角大廈准軍援烏克蘭戰斧飛彈

就等川普點頭！五角大廈准軍援烏克蘭戰斧飛彈

董軍要求美戰爭部長「反對台獨」　外交部：中方慣常施壓脅迫他國

董軍要求美戰爭部長「反對台獨」　外交部：中方慣常施壓脅迫他國

關鍵字：

南海國防部長五角大廈東南亞國協美國中國軍武國際軍武東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

藍鳥戴「51號」向道奇球員致敬

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

屠穎跑步跌倒猝逝　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面