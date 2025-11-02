美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

▲赫格塞斯批評北京在南海「破壞穩定的行動」不斷升級。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯1日在馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）出席第12屆東南亞國家協會（ASEAN）國防部長擴大會議（ADMM-Plus）時，矛頭再度指向中國，批評北京在南海「破壞穩定的行動」不斷升級，並承諾美國將與盟友共享技術與監測能力，協助東南亞國家共同因應中國日益具侵略性的行動。

南海緊張升溫 赫格塞斯：中國缺乏尊重、威脅主權

赫格塞斯（Pete Hegseth）在會中強調，東協國家正「親身面臨來自中國在南海及其他地區的侵擾與挑釁」。他指出，北京對鄰國缺乏尊重，長期以地圖上的「九段線」主張幾乎整個南海主權，與馬來西亞、越南、菲律賓、汶萊及印尼等國的專屬經濟區重疊，導致區域衝突頻傳。

他提議東協防長建立「海域狀況共享機制」（Maritime Domain Awareness, MDA），以整合監測資訊、強化聯合應變能力，「我們必須發展能夠即時監控海上行動並快速反應的工具，確保任何國家在面臨挑釁與威脅時，都不會孤軍奮戰。」

赫格塞斯強調，美國的創新與技術能力無與倫比，「我們樂於與盟友及夥伴共享這些資源與工具，以維護共同的安全與穩定。」

美澳日菲聯合演訓 北京批破壞地區和平

赫格塞斯的談話緊接在美國、澳洲、日本及菲律賓聯合軍演後登場。四國軍方日前在南海進行聯合巡航，引發中國強烈反彈。北京批評此舉「嚴重破壞地區和平與穩定」，但美方認為這是展現維護航行自由與國際法秩序的行動。

赫格塞斯則反駁，中國才是製造緊張的根源，「中國派遣大批海警艦艇進入他國專屬經濟區，干擾他國能源開發活動，這正是破壞南海穩定的主因。」

他並呼籲東協各國不要被恐嚇，「我們的目標是維護和平，不尋求衝突，但我們必須確保中國不會試圖支配你們或任何人。」

川普下令恢復核武測試 赫格塞斯：審慎且必要

外界也關注，赫格塞斯此行恰逢美國總統川普（Donald Trump）宣布要求軍方「重新啟動核武測試」，結束長達33年的暫停，被視為對中俄兩大核武強權的警告。

赫格塞斯受訪時表示，無論是核爆試驗還是飛彈測試，「美國擁有強大的核武能力，而進行測試是審慎且必要之舉」。

他在會議上重申，美國的軍事力量「是全球最強」，但同時堅守和平與合作的價值，「我們與盟友站在一起，確保印太地區的穩定與自由航行，這是我們共同的責任。」