摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印尼小三：不讓他跟別的女人亂搞

▲辛蒂雅持美工刀切斷情夫勃起陰莖。（圖／翻攝自Radar Tulungagung）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼楠榜省一名28歲女子與32歲已婚男有染，就在上月，當她發現男子替妻子購買新機車之後大吃飛醋，憤而策劃報復行動，先是引誘男子來到汽車旅館，接著在親熱半小時之後掏出美工刀，當場割斷對方正勃起的陰莖，讓他當場慘叫爆血，赤裸衝到街上。

每日星報報導，28歲女子辛蒂雅（Windi Sintia）2019年就與男子烏塔米（Karsilan Utami）保持著關係，即便烏塔米2023年與另一女子結婚，辛蒂雅仍持續做他的情人。警方指出，辛蒂雅因嫉妒烏塔米為妻子買機車而起殺意，「她在犯案前一周就開始準備刀具，作案動機是心碎，因為她早在2019年就和男子開始交往，但他卻娶了別的女人」。

案發10月19日當天，辛蒂雅把烏塔米誘騙到一間汽車旅館，穿上黑色內衣，在雙方發生親密關係約30分鐘後，她突然從包包掏出事先準備的美工刀，趁對方不備時割斷仍勃起的陰莖。

烏塔米當場發出慘叫聲，下體鮮血直流，赤裸著身體衝到街上，鄰居見狀立即協助送醫。警方則是逮捕辛蒂雅，當時她的身上還沾著他的血。她稱，「刀是我自己買的。我這樣做是為了讓他不再跟其他女人亂搞。」辛蒂雅因觸犯印尼刑法第351條和353條，可能面臨最高7年有期徒刑。

儘管面臨牢獄之災，但她22日在警察總部記者會上透露，「我對自己的行為感到一點後悔，但更多的是滿足感……因為這個男人，我憤怒、失望、心碎，和他在一起的時候，經常傷害欺騙我。他和很多其他女人在一起，甚至婚後還來找我，我們的關係就像夫妻一樣，但他不斷說謊和欺騙」。

至於烏塔米送醫接受治療之後，醫療團隊已成功替他接回生殖器。