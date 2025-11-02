　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印尼小三：不讓他跟別的女人亂搞

▲▼ 。（圖／翻攝自Radar Tulungagung）

▲辛蒂雅持美工刀切斷情夫勃起陰莖。（圖／翻攝自Radar Tulungagung）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼楠榜省一名28歲女子與32歲已婚男有染，就在上月，當她發現男子替妻子購買新機車之後大吃飛醋，憤而策劃報復行動，先是引誘男子來到汽車旅館，接著在親熱半小時之後掏出美工刀，當場割斷對方正勃起的陰莖，讓他當場慘叫爆血，赤裸衝到街上。

每日星報報導，28歲女子辛蒂雅（Windi Sintia）2019年就與男子烏塔米（Karsilan Utami）保持著關係，即便烏塔米2023年與另一女子結婚，辛蒂雅仍持續做他的情人。警方指出，辛蒂雅因嫉妒烏塔米為妻子買機車而起殺意，「她在犯案前一周就開始準備刀具，作案動機是心碎，因為她早在2019年就和男子開始交往，但他卻娶了別的女人」。

案發10月19日當天，辛蒂雅把烏塔米誘騙到一間汽車旅館，穿上黑色內衣，在雙方發生親密關係約30分鐘後，她突然從包包掏出事先準備的美工刀，趁對方不備時割斷仍勃起的陰莖。

烏塔米當場發出慘叫聲，下體鮮血直流，赤裸著身體衝到街上，鄰居見狀立即協助送醫。警方則是逮捕辛蒂雅，當時她的身上還沾著他的血。她稱，「刀是我自己買的。我這樣做是為了讓他不再跟其他女人亂搞。」辛蒂雅因觸犯印尼刑法第351條和353條，可能面臨最高7年有期徒刑。

儘管面臨牢獄之災，但她22日在警察總部記者會上透露，「我對自己的行為感到一點後悔，但更多的是滿足感……因為這個男人，我憤怒、失望、心碎，和他在一起的時候，經常傷害欺騙我。他和很多其他女人在一起，甚至婚後還來找我，我們的關係就像夫妻一樣，但他不斷說謊和欺騙」。

至於烏塔米送醫接受治療之後，醫療團隊已成功替他接回生殖器。

更多新聞
分享給朋友：

相關新聞

狼父性侵2未成年繼女　重判鞭刑18次關104年

狼父性侵2未成年繼女　重判鞭刑18次關104年

馬來西亞一名35歲男子因性侵2名未成年繼女遭逮捕，他在法庭上承認9項指控並要求輕判，最終遭重判監禁104年、鞭刑18下。

美防長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

美防長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

泰駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球

泰駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球

5車連撞！護理系學生「下車救人」遭撞亡

5車連撞！護理系學生「下車救人」遭撞亡

逃家少女遭男友賣掉！4男輪番性侵

逃家少女遭男友賣掉！4男輪番性侵

關鍵字：

印尼生殖器東南亞要聞

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

