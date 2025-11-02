大馬狼父「性侵2未成年繼女」長達5年　重判鞭刑18次、監禁104年

▲大馬35歲男子因性侵2名未成年繼女遭重判監禁104年、鞭刑18下。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名35歲男子因性侵2名未成年繼女遭逮捕，他在法庭上承認9項指控並要求輕判，最終遭重判監禁104年、鞭刑18下。

根據《星洲網》報導，這起事件發生在馬來西亞砂拉越州的詩巫市（Sibu），兩名分別為15、16歲的受害少女和母親一起與被告同住。母親於上月得知兩女自2020年開始遭繼父性侵後向警方報案，警方於隔日逮捕被告。

副檢察官指出，被告是兩名受害少女的繼父，卻為滿足個人慾望而傷害兩人，造成長期創傷且嚴重影響生活。

被告在詩巫法庭承認9項指控後表示已知錯，不會再犯同樣的錯誤，希望獲得輕判且能在服刑期間見到妻女。

法官最終宣判，在9項罪名中，最輕需坐牢10年及鞭刑2次；最高則坐牢12年及鞭刑2次，刑罰分開執行，被告共要坐牢104年及鞭刑18次。

法官同時也宣布，被告在服刑時，需進行心理輔導，出獄後需接受警察監視兩年。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113