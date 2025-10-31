才剛和女友求婚　31歲健美冠軍「愛貓去世太傷心」突中風身亡

▲健美冠軍在愛貓去世後不久也身亡。（圖／翻攝自Instagram／kadusantos93）

記者李振慧／綜合報導

巴西31歲健美選手里卡多(Ricardo Nolasco dos Santos)近來才向交往多年的女友求婚，卻突然傳出中風身亡消息。母親對外表示，兒子自從愛貓巴基(Baki)去世後每天情緒都很低潮，後來血壓突然升高癲癇發作，死於中風和肺部感染。

曾11次贏得健美冠軍並2次贏得世界肌肉大賽總冠軍的31歲男子里卡多，在網路上也擁有大量粉絲追蹤，在愛貓去世後不久，10月20日突然傳出中風身亡的消息，令外界震驚與不捨。

家屬第一時間沒有對外透露里卡多死因，日前他的母親諾拉斯科(Iva Nolasco)才網路上表示，里卡多死於中風與肺部感染，且寵物貓巴基的離世，也對其造成了很大的影響。

諾拉斯科表示，兒子自從愛貓去世後心情一直很低落，某天吃完飯後血壓突然升高，「他抱怨頭痛，開始癲癇發作，然後就中風了，就醫診斷出腦部出血損傷，引發肺部感染身亡。

里卡多近來才與交往4年的女友莎賓娜(Sabrina Wollman)求婚，莎賓娜也在網路上哀悼表示，和里卡多在一起的4年，是她人生中最快樂的時光，同時也提到里卡多的愛貓巴基，「現在我明白，巴基之所以離世，是因為牠不可能活在一個你們不能在一起的世界」。