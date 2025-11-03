　
謝侑芯倒浴缸猝死！醫揪「1狀況」死因不單純：自然死亡機率很低

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自IG）

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自IG）

記者施怡妏／綜合報導

31歲網紅謝侑芯猝逝馬來西亞，當地醫院檢查報告稱心臟病發離世，昨日（2）當地媒體爆出在飯店離世時，同房者還有大馬歌手黃明志，且當場搜出毒品及壯陽藥，不過黃明志否認涉毒。胸腔內科醫師蘇一峰直言，謝侑芯年紀很輕，且沒有特殊病史，自然死亡機率很低，「應檢驗毒品反應」。

胸腔內科醫師蘇一峰在FB發文，年僅31歲的謝侑芯沒有特殊疾病，「自然死亡機會其實很低，應檢驗毒品反應」。

據《星洲報》報導，整起案件發生於10月22日中午12點30分，謝侑芯陳屍在飯店房間浴室的浴缸內，全身赤裸，倒臥浴缸內，但浴缸內與地面上都沒有水跡。黃明志當時神色慌張，向警員強調不曾吸毒，警方則是當場搜出毒品與壯陽藥，同時將他押回警局驗尿。

雖然黃明志發文自清絕無吸毒，不料據馬來西亞《光明日報》指出，黃明志初步驗尿結果卻是對4種毒品呈陽性反應，包含安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分。

事發後，謝侑芯經紀人Chris回應目前得知的消息，馬來西亞醫院方面告知謝侑芯死因為「心臟病發作」，且情況緊急，「當下好像是未有急救的可能性」。而謝家家屬對於這個結果難以接受，仍在思考是否要進一步追查，因為在他們眼中，謝侑芯平時「身體很健康、愛運動」，難以相信會突然猝逝。

11/01 全台詐欺最新數據

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，被警方逮捕並起訴持毒及濫用毒品罪名。吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

美軍又開轟「炸運毒船」3死畫面曝光

美軍又開轟「炸運毒船」3死畫面曝光

狼父性侵2未成年繼女　重判鞭刑18次關104年

狼父性侵2未成年繼女　重判鞭刑18次關104年

