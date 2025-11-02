日男進廁所看高中生小便　突伸手捧尿喝下「還說謝謝」



出門在外要小心身邊有怪人！日本兵庫縣有一名57歲男子是國家認證的照顧服務員，因涉嫌在阪急西宮北口站的男廁中，等一名高中生小便後，再伸手捧尿喝下還說謝謝，嚇得對方急忙報警。事件曝光震驚社會大眾，警方於10月29日以無正當理由入侵建築物罪名將他逮捕。

根據多家日媒報導，兵庫縣伊丹市警方表示，這起噁心事件發生在9月1日下午4時30分左右，涉案的57歲男照顧服務員疑闖入阪急西宮北口車站的男廁，當時有一名高中生在小便，他竟伸手將尿液舀起並一口喝下，隨後對著高中生說了「謝謝」後離開。高中生嚇了一跳，察覺情況不對勁後立即報警。

警方透過車站監視器影像鎖定嫌疑人，也確認他當時確實持車票進站搭乘電車，並非非法闖入。不過警方認為，該男卻因「無正當理由」進入廁所，仍以建築物侵入罪將其逮捕。據悉，目前嫌犯已承認非法侵入及飲尿行為。

此案在日本社會引發廣泛關注與譴責，也再次引起大眾對公共場所安全與性心理偏差行為的討論。有日本專家提醒，家長與學校應提高學生公共安全意識，並呼籲車站加強廁所監控與巡查，以防類似事件再度發生。

