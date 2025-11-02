　
地方 地方焦點

日本宮崎縣官員訪台中　讚購物節線上模式創25億商機

▲台中購物節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中購物節昨（1）日舉辦「宮崎日」活動，日本宮崎縣政府官員特地來台參與，並與市府共同抽出機票與物產大禮包。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為促進姊妹市交流，台中購物節昨（1）日舉辦「宮崎日」活動。日本宮崎縣政府官員特地來台參與，並與市府共同抽出機票與物產大禮包，盼藉此深化雙邊觀光與產業連結。這是兩地今年締結為姊妹市後，首次在大型活動上的具體合作。

活動現場，宮崎縣政府商工觀光勞動部國際經濟交流課主任主事池上竜弘，親自體驗抽獎流程，也提到對於台中購物節能結合線上參與，在短時間內累積近25億元消費金額感到相當驚訝。

台中市經發局長張峯源說明，台中與日本城市間互動頻繁，除宮崎縣外，另有8個友好城市。台中與宮崎的交流更是逐年深化，繼2023年兩地同名的「日南車站」締結為姊妹車站後，今年雙方關係再提升，宮崎成為台中在日本的首個「姊妹市」。

張峯源表示，今年9月他曾率團拜會宮崎縣，就木材利用、購物節行銷及工商互訪等議題進行討論，此次宮崎縣府回訪，有助於建立長期的商業與文化交流基礎。

為推廣宮崎在地特色，市府與宮崎縣府合作，加碼抽出2組台北至宮崎的來回機票，以及20組「宮崎物產大禮包」。禮包內含本格燒酒、醃製蘿蔔、鰻魚罐頭等十多種宮崎特產與加工食品，並附上旅遊手冊，希望讓民眾從味覺認識宮崎，提升前往旅遊的誘因。

經發局補充，台中購物節將持續至12月25日，期間每日抽獎，週末也會舉辦實體活動。市府預告，下週末將於市民廣場抽出12組十萬元現金獎，鼓勵民眾登錄消費發票參與。

10/31 全台詐欺最新數據

464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

