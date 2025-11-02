　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

一名近日來台居住、此前曾在韓國免稅店工作過的韓籍網友在社交平台拍片指出，對於稍有經驗的服務業從業人員而言，台灣旅客有4種明顯行為「特別容易分辨」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台灣旅客有4種明顯行為「特別容易分辨」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

國人出國旅遊人次屢攀新高，尤其是離台灣較近的日、韓兩國，更是不少旅客心中的首選。有不少人懷疑在海外時，是否有可能被認錯成來自其他鄰近東亞國家的旅客。對此，一名近日來台居住、此前曾在韓國免稅店工作過的韓籍網友就在社交平台拍片指出，其實對於稍有經驗的服務業從業人員而言，台灣旅客有4種明顯行為，與另外一個講中文的國家有明顯不同，因此很難認錯。台灣網友看完後，紛紛留言「一模一樣！」、「你也學太像了」。

有在韓國免稅店工作經歷的韓籍網紅赫赫，近日在Threads上發出影片，討論「韓國人能夠分辨得出台灣人嗎？」他表示，大家真的不用擔心，因為許多韓國人都懂得分辨是不是台灣人。並且自行拍片模仿了台灣人造訪韓國商家的行為，解釋過去在免稅店接待台灣人時，可以看到明顯的4個特色：

一、台灣旅客走進店裡時的樣子，往往看起來非常害羞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、台灣旅客會試著先用韓文或英文向店員打招呼。

三、雖然不太會韓文，但會努力用不熟練的韓文甚至翻譯軟體來與店員溝通。

四、對店員很有禮貌。如果發現店員會說中文，還會開心地稱讚對方。

（圖／翻攝Threads／zzai_he）
▲赫赫發出影片討論「韓國人能夠分辨得出台灣人嗎？」（圖／翻攝Threads／zzai_he）

另一方面，如果不是台灣人的話，一進店家就會預設店員應該要會講中文，完全不在乎有沒有辦法溝通。再來就是對方只關心自己想要的資訊如有沒有貨？有沒有打折，也動輒出言打斷店員的介紹。雖然影片中沒有直接點名是哪個國家的旅客，但由於字幕使用了簡體中文，台詞也有濃厚的捲舌音，讓不少網友立刻心領神會。

影片曝光後，不少網友紛紛留言：「你演的台灣人就是我在韓國的模樣，而且是一模一樣。」、「台灣人的確會這樣。」、「在首爾第二天，台灣人，禮多人不怪。鞠躬鞠到腰要斷了，比店員禮貌。」、「有種還沒到韓國，就預先看到自己在問話的感覺。」

也有不少網友現身說法：「去年12月去韓國搭Uber的時候，司機就問我們是不是台灣人，他說因為台灣人講話不會很吵很大聲。如果是中國大陸人，講話會很大聲很吵嘰哩呱啦的」、「今天遇到韓國醫生，他也是說認得出來是Taiwan不是China，差別是講話的態度，然後會一點英文。」、「曾經在搭地鐵跟朋友聊天，聽到韓國女生討論我們是中國人還是台灣人，他們的結論是：台灣人，因為中國人講話很大聲。」

延伸閱讀
粿粿自稱公主范姜彥豐回「我是王子」　她直覺反應網不意外：把老公當工具人
名古屋26年懸案偵破！32歲人妻慘遭殺害　凶手竟是尪「高中女同學」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯經紀人籲黃明志：做個男人，做正確的事
立榮航空公告「藍牙耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範
快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？
從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇
直擊／GD開金口「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架
護理女神謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！親揭轉行模特原因：裸體很好看

歐洲出差！台灣人「隨身平安符」遭海關盤查　他嚇壞了

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！醫曝關鍵：不是靠意志力硬撐

像世界最美小鎮！台灣1景點「外國遊客必去」　一票愣：吹太大

明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

台中擅自清消染疫豬場恐影響疫調　陳駿季批魯莽：防疫不是自走砲

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」尷尬表情全被拍

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！親揭轉行模特原因：裸體很好看

歐洲出差！台灣人「隨身平安符」遭海關盤查　他嚇壞了

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！醫曝關鍵：不是靠意志力硬撐

像世界最美小鎮！台灣1景點「外國遊客必去」　一票愣：吹太大

明後天水氣多「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展

台中擅自清消染疫豬場恐影響疫調　陳駿季批魯莽：防疫不是自走砲

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」尷尬表情全被拍

日男進廁所看高中生小便　突伸手捧尿喝下「還說謝謝」

黑豹旗／陳正融107球9K好投率台南二中闖64強　挑戰隊史最佳成績

質疑黃明志說法矛盾　謝侑芯經紀人：做個男人，做正確的事

砍生涯新高12分　狀元劉丞勳高喊：強者不會連輸兩場

伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

內政部專案清查：50人台灣戶籍被廢、16名陸配自願放棄台灣身分

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

生活熱門新聞

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7公斤

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

81歲馮淬帆辭世　久居台灣原因曝光

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

更多熱門

相關新聞

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

日月潭是南投熱門景點，也一向是外國遊客來台必訪地之一。不過，有網友認為，日月潭雖然算漂亮，但實際造訪後覺得，這種等級的景色國外一大堆，指出整體規劃老舊、商圈凌亂，「除了自行車步道和向山遊客中心能看，其他地方簡直慘不忍睹」，貼文引發議論。

盧昱曉「初戀臉」韓網也熱議

盧昱曉「初戀臉」韓網也熱議

一票人遊韓遇過！超商店員「偷刷高價商品」　部落客1招破解

一票人遊韓遇過！超商店員「偷刷高價商品」　部落客1招破解

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

關鍵字：

周刊王旅遊出國免稅店韓國台灣人

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面