不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原



▲台灣旅客有4種明顯行為「特別容易分辨」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

國人出國旅遊人次屢攀新高，尤其是離台灣較近的日、韓兩國，更是不少旅客心中的首選。有不少人懷疑在海外時，是否有可能被認錯成來自其他鄰近東亞國家的旅客。對此，一名近日來台居住、此前曾在韓國免稅店工作過的韓籍網友就在社交平台拍片指出，其實對於稍有經驗的服務業從業人員而言，台灣旅客有4種明顯行為，與另外一個講中文的國家有明顯不同，因此很難認錯。台灣網友看完後，紛紛留言「一模一樣！」、「你也學太像了」。

有在韓國免稅店工作經歷的韓籍網紅赫赫，近日在Threads上發出影片，討論「韓國人能夠分辨得出台灣人嗎？」他表示，大家真的不用擔心，因為許多韓國人都懂得分辨是不是台灣人。並且自行拍片模仿了台灣人造訪韓國商家的行為，解釋過去在免稅店接待台灣人時，可以看到明顯的4個特色：

一、台灣旅客走進店裡時的樣子，往往看起來非常害羞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、台灣旅客會試著先用韓文或英文向店員打招呼。

三、雖然不太會韓文，但會努力用不熟練的韓文甚至翻譯軟體來與店員溝通。

四、對店員很有禮貌。如果發現店員會說中文，還會開心地稱讚對方。



▲赫赫發出影片討論「韓國人能夠分辨得出台灣人嗎？」（圖／翻攝Threads／zzai_he）

另一方面，如果不是台灣人的話，一進店家就會預設店員應該要會講中文，完全不在乎有沒有辦法溝通。再來就是對方只關心自己想要的資訊如有沒有貨？有沒有打折，也動輒出言打斷店員的介紹。雖然影片中沒有直接點名是哪個國家的旅客，但由於字幕使用了簡體中文，台詞也有濃厚的捲舌音，讓不少網友立刻心領神會。

影片曝光後，不少網友紛紛留言：「你演的台灣人就是我在韓國的模樣，而且是一模一樣。」、「台灣人的確會這樣。」、「在首爾第二天，台灣人，禮多人不怪。鞠躬鞠到腰要斷了，比店員禮貌。」、「有種還沒到韓國，就預先看到自己在問話的感覺。」

也有不少網友現身說法：「去年12月去韓國搭Uber的時候，司機就問我們是不是台灣人，他說因為台灣人講話不會很吵很大聲。如果是中國大陸人，講話會很大聲很吵嘰哩呱啦的」、「今天遇到韓國醫生，他也是說認得出來是Taiwan不是China，差別是講話的態度，然後會一點英文。」、「曾經在搭地鐵跟朋友聊天，聽到韓國女生討論我們是中國人還是台灣人，他們的結論是：台灣人，因為中國人講話很大聲。」

延伸閱讀

▸ 粿粿自稱公主范姜彥豐回「我是王子」 她直覺反應網不意外：把老公當工具人

▸ 名古屋26年懸案偵破！32歲人妻慘遭殺害 凶手竟是尪「高中女同學」

▸ 原始連結