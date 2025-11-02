推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會





▲民眾黨2日舉辦的第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇，除黃國昌外，也邀請專家學者與會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨持續推動「聯合政府」理念。民眾黨主席黃國昌今（2日）透露，民眾黨非常重視聯合政府議題，原則上他會自己帶民眾黨的青年團到日本參訪。民眾黨國際部主任林子宇受訪進一步說，表定11月25日至28日，保留彈性調整空間，行程還在安排中，因為以青年團出訪為主，所以會以有青年局單位的政黨為優先，包括自民黨、維新會都在接觸名單中。

民眾黨2日上午在文化大學推廣教育部延平校區舉辦第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇，此次聚焦「日本經驗與台灣的新選擇」，除黃國昌外，包括日本維新會前眾議員村上政俊、高大政治法律系教授楊鈞池、文化大學政治系教授鄭子真、政大國際事務學院副教授石原忠浩等出席，共同探討聯合政府的發展與制度意涵。

黃國昌說，當台灣面臨的地緣政治正遭遇重大轉變，但政府根本沒有打算採取新的做法、新的作為來面對這樣局勢。然而日本首相高市早苗與日本維新會所簽署的聯合執政協議書，針對國防、外交、內政、財政、能源、甚至醫療與高齡照護，全方面將政策以白紙黑字寫得清清楚楚，讓他感嘆「看完日本聯合政府協議，會開始懷疑我們過去大選時，看到那些候選人提出的政策主張，是在寫抒情文嗎？還是在做文宣？」

對於日本聯合政府制度背景，村上政俊表示，他認為若要維持政府穩定，執政黨必須在眾議院與參議院皆掌握過半席次，這也是日本長期維持聯合政府的制度基礎。日本雖採英國式議會內閣制，但在兩院制架構下，執政黨唯有透過跨黨協作，才能確保政局穩定，這正是聯合政府得以長期運作的制度條件。

楊鈞池說，日本聯合政府若從議會內閣制角度觀察，掌握國會過半席次的政黨，便同時握有立法權與行政權；若沒有任何單一政黨過半，就必須透過兩個以上政黨合組聯合內閣，確保政治的穩定與安定，而日本的經驗顯示聯合政府首要目標在於「確保國會過半席次」，「政治就是數字問題」。但楊強調，聯合政府的最終目的，是為了達成政治穩定與制度韌性，「但在追求穩定的同時，也要誠實面對政黨競爭的現實挑戰」。

鄭子真則提到，日本政黨合作雖有制度傳承，但仍受選舉現實制約；而台灣應從日本經驗學習，不論是聯合政府或政黨內部派系協商，都應透過制度化對話與政策整合，而非放話與鬥爭，「政治本來就是相對的，不是絕對的」。

石原忠浩指出，日本政治正在走向「制度化多黨合作」的新時代，各政黨都設有國會對策委員會與政策調查會，共同討論政策分歧，「這種透明的制度運作，不是密室協商，而是讓人民理解政治差異。」他認為這樣的機制值得台灣借鑑，未來若要推動聯合政府，應建立公開的政黨協商制度，以制度化方式取代口水政治。

黃國昌總結時透露，民眾黨非常重視聯合政府議題，不僅在國內推動，11月底時，民眾黨青年部跟國際部合作，「原則上我會自己帶團，帶我們的青年團到日本去參訪」。

有關黃國昌率團訪日規劃，林子宇受訪進一步說，表定11月25日至28日，同時保留彈性調整空間，行程還在安排中，已有接觸日本政黨、國會議員及企業等，不過因為以青年團出訪為主，所以會以有青年局單位的政黨為優先，包括自民黨、維新會都在接觸名單中。