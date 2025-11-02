台積電也有「隱藏版弱點」？日專家揭1關鍵　看好日本國家隊突圍

▲台積電在全球半導體市場占有主導性地位。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日媒《週プレNEWS》採訪資深半導體工程師「情ポヨ」（Jyo Poyo），分析日美中台韓的晶片大戰。他揭露了台積電（TSMC）的一項隱藏版弱點，並且樂觀認為這可能讓日本晶片國家隊「Rapidus」有機會突圍。

「情ポヨ」在日本與海外的許多半導體公司工作過，累積經歷超過30年，不僅長期在《東洋經濟》撰稿，平時也經營X帳號「@Johoshushupopo」發布公開產業訊息。

「情ポヨ」指出，台積電能夠以較低成本製造晶片，關鍵就是透過「自動化的取捨」精準控制生產成本。日本試圖將所有程序自動化，有時反而比人工成本更高。台灣只對能夠回本的程序進行自動化，其他能夠靠「人海戰術」搞定的部分就維持現狀，藉此實現了打敗日本的極佳CP值，接下來隨著技術進步與勞工成本上升，逐漸增加自動化程序，最終成為全球自動化程度最高的企業。

▲台積電熊本廠門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

即使到了現在，台積電在引入尖端技術的時機上也拿捏得非常精準。半導體製造設備中最貴的極紫外光（EUV）微影設備EUV一台價值數百億日元，而且只有荷蘭ASML生產，但即使能夠提高生產效率的最新機種問世，台積電也不會立刻購買，而是等到CP值最高的時機購入。

「情ポヨ」認為，王者一般的台積電也出現了弱點，因為隨著年輕世代成為幹部，老一輩那種 「什麼要求都能滿足」的服務精神正在逐漸消失，開始出現大企業常見的懈怠問題。他懷疑台積電新一代員工能多認真完成那些拾遺補缺，也就是零碎、利潤較小但仍有價值的工作。不過，這也為Rapidus創造絕佳機會，尤其在處理小眾客戶的需求方面。

談及日本半導體復活，「情ポヨ」坦言關鍵在於客戶需求。如果一個源自日本、以日語為基礎的生成式AI在全世界大受歡迎，那麼相對應的半導體需求也會在全球範圍高漲。不過，最終成敗仍取決於日本企業是否團結支持，若沒有本土創新應用支撐，Rapidus再努力也難以成功。