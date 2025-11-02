　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電也有「隱藏版弱點」？日專家揭1關鍵　看好日本國家隊突圍

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電在全球半導體市場占有主導性地位。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日媒《週プレNEWS》採訪資深半導體工程師「情ポヨ」（Jyo Poyo），分析日美中台韓的晶片大戰。他揭露了台積電（TSMC）的一項隱藏版弱點，並且樂觀認為這可能讓日本晶片國家隊「Rapidus」有機會突圍。

「情ポヨ」在日本與海外的許多半導體公司工作過，累積經歷超過30年，不僅長期在《東洋經濟》撰稿，平時也經營X帳號「@Johoshushupopo」發布公開產業訊息。

「情ポヨ」指出，台積電能夠以較低成本製造晶片，關鍵就是透過「自動化的取捨」精準控制生產成本。日本試圖將所有程序自動化，有時反而比人工成本更高。台灣只對能夠回本的程序進行自動化，其他能夠靠「人海戰術」搞定的部分就維持現狀，藉此實現了打敗日本的極佳CP值，接下來隨著技術進步與勞工成本上升，逐漸增加自動化程序，最終成為全球自動化程度最高的企業。

▲▼ 台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電熊本廠門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

即使到了現在，台積電在引入尖端技術的時機上也拿捏得非常精準。半導體製造設備中最貴的極紫外光（EUV）微影設備EUV一台價值數百億日元，而且只有荷蘭ASML生產，但即使能夠提高生產效率的最新機種問世，台積電也不會立刻購買，而是等到CP值最高的時機購入。

「情ポヨ」認為，王者一般的台積電也出現了弱點，因為隨著年輕世代成為幹部，老一輩那種 「什麼要求都能滿足」的服務精神正在逐漸消失，開始出現大企業常見的懈怠問題。他懷疑台積電新一代員工能多認真完成那些拾遺補缺，也就是零碎、利潤較小但仍有價值的工作。不過，這也為Rapidus創造絕佳機會，尤其在處理小眾客戶的需求方面。

談及日本半導體復活，「情ポヨ」坦言關鍵在於客戶需求。如果一個源自日本、以日語為基礎的生成式AI在全世界大受歡迎，那麼相對應的半導體需求也會在全球範圍高漲。不過，最終成敗仍取決於日本企業是否團結支持，若沒有本土創新應用支撐，Rapidus再努力也難以成功。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明
11月餐飲優惠！吃到飽111元
蔡依林罕見「肉體接觸」寵粉！　「唱跨年不倒數」原因曝光
跟粿王一樣是《全明星》紅隊！曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了
快訊／黃明志驗出4毒品！警：疑與護理女神性交、遺體被移動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電也有「隱藏版弱點」？日專家揭1關鍵　看好日本國家隊突圍

不甩川普！　伊朗總統：將重建核設施

她打開包裹「驚見人體殘肢」散落冰塊上！　竟是寄錯了

摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印尼小三：不讓他跟別的女人亂搞

大崩盤來臨？　《富爸爸》作者警告：數百萬人血本無歸

澳洲研究：70歲以上「常聽音樂」可降39%失智風險

川普也祝賀！　恭喜道奇「贏了世界大賽」：我們白宮見

美軍加勒比海「開轟運毒船」擊殺3人　畫面曝光

「不明無人機」擅闖比利時空軍基地　防長證實1天內2度入侵

墨西哥超市爆炸！顧客躲進店內避難　至少23人葬身火窟

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

台積電也有「隱藏版弱點」？日專家揭1關鍵　看好日本國家隊突圍

不甩川普！　伊朗總統：將重建核設施

她打開包裹「驚見人體殘肢」散落冰塊上！　竟是寄錯了

摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印尼小三：不讓他跟別的女人亂搞

大崩盤來臨？　《富爸爸》作者警告：數百萬人血本無歸

澳洲研究：70歲以上「常聽音樂」可降39%失智風險

川普也祝賀！　恭喜道奇「贏了世界大賽」：我們白宮見

美軍加勒比海「開轟運毒船」擊殺3人　畫面曝光

「不明無人機」擅闖比利時空軍基地　防長證實1天內2度入侵

墨西哥超市爆炸！顧客躲進店內避難　至少23人葬身火窟

華爾街日報：川習會後　美企繼續將生產線移出中國

找到屬於自己的生活樣貌　《慢行列車》正是現代家庭的最佳縮影

林泓育致詞開玩笑點名林立、黃子鵬　喊話球迷：你們是有的！

林逸欣曾開唱台下僅5人！　「卻永遠有他」告白：最堅強後盾

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

林立談FA「有資格是好事」順其自然　相信球團不會輕易放人

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

國際熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

召妓40人嗨玩　安德魯王子荒淫行徑曝

《富爸爸》作者警告：大崩盤來臨？

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

台韓晶片PK？林信義回應輝達韓國合作

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

更多熱門

相關新聞

全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

全球主要資本市場10月市值排行洗牌，財信傳媒董事長謝金河觀察，美股在輝達（NVIDIA）市值衝破5兆美元的效應下，前6大市值公司追平深滬港股；而在非美企業表現上，台積電（2330）市值1.2668兆美元排全球第10，不過全球市值前30強的企業日本沒有一家進榜，老謝直呼「很奇怪」。

日宮崎縣官員訪台中　讚購物節線上模式創商機

日宮崎縣官員訪台中　讚購物節線上模式創商機

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

存到1億日圓退休　55歲男2年資產腰斬崩潰

存到1億日圓退休　55歲男2年資產腰斬崩潰

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

關鍵字：

半導體台積電日本晶片Rapidus

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面