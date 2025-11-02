台灣咖啡節登場！13縣市141品牌齊聚雲林　綠色隧道變露天咖啡館

▲咖啡香串起台灣味！雲林咖啡節五大主題登場 音樂、文青、親子全包辦。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

在秋陽柔和的十一月午後，古坑綠色隧道再次瀰漫濃郁咖啡香。「2025台灣咖啡節」於11月1日熱鬧揭幕，今年結合全台13縣市、超過141家咖啡品牌共同參與，從山城到海濱、從小農手烘到精品莊園，香氣交織、人潮湧動，為這條綿延翠綠的林蔭大道注入濃濃人情味與國際風。

縣長張麗善與連江縣副縣長陳冠人攜手開箱融合雙島文化的聯名禮盒「日光微醺」，以雲林精品咖啡搭配馬祖特色美酒，象徵跨縣合作、文化共融。這份創意結合，不僅是一杯香氣四溢的飲品，更是地方產業從土地走向創新的象徵。

開幕典禮現場貴賓雲集，張麗善縣長、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、連江縣副縣長陳冠人、日本長野縣議員宮澤敏文、馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長朱靖雅、立法院顧問葉壽山、立委張嘉郡及多位議員齊聚，在古坑綠色隧道中央「同炒咖啡豆」，聲聲翻動間，香氣逐漸瀰漫，全場掌聲與歡笑交錯，為今年台灣咖啡節揭開序幕。

▲喝一杯咖啡 看見地方創生！雲林咖啡節展現農業與文化共榮力。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善縣長致詞時指出，雲林的咖啡不僅是一項地方農特產，更是一段土地與人共同書寫的故事。經過多年推動，雲林咖啡從在地小產業，逐漸躍上國際舞台，榮獲多項國際評鑑肯定。她感謝所有咖啡農與青年返鄉者的投入，讓「雲林香氣」成為台灣驕傲。

台灣咖啡節至今已舉辦第23屆，每一年都在創新。今年的主題為「咖了For Life」，象徵將咖啡融入日常、串聯人與自然、生活與品味，讓每一杯咖啡都成為生活的節奏與對話。

活動期間分為兩梯次、共五天（11月1日至2日、7日至9日），以「音樂咖」、「休閒咖」、「文青咖」、「親子咖」、「萌寵咖」五大主題日展開，從白天的手沖香氣到夜晚的星光音樂，每一個時段都設計不同氛圍，讓咖啡節不只是展售活動，更是一場「以香氣串起生活美學」的嘉年華。

▲古坑綠色隧道咖啡香瀰漫，民眾享受午後時光。（圖／記者游瓊華翻攝）

副縣長謝淑亞形容，古坑綠色隧道是「全台最美的露天咖啡館」，白天滿是咖啡香，夜晚化為星光咖啡館，浪漫又有溫度。她誠摯邀請全國旅人「來雲林喝一杯」，與親友在咖啡香裡感受雲林的溫柔與樸實。連江縣副縣長陳冠人則表示，馬祖高粱酒與雲林咖啡的結合，象徵「共融共創」，香濃酒韻與甘醇豆香相互襯托，展現地方產業創新的無限可能，也讓兩地的友誼更加深厚。

農業處長魏勝德補充，今年咖啡節特別規劃「咖啡地圖集章活動」，串聯全縣42間在地特色咖啡館，鼓勵民眾以行動探索雲林風土，只要集滿指定章點，即可兌換限量咖啡試飲杯，為活動增添互動趣味。此外，現場除設有各式咖啡與美食展售，主舞台安排圓夢舞台、品牌SHOW、在地樂團演出，並於228小舞台規劃氣球秀、魔術秀、泡泡秀、小丑互動等節目，讓大小朋友都能在咖啡香中享受假日時光。

張麗善強調，咖啡節不僅是一場活動，更是一種「生活態度的展現」——從農業創新、文化行銷到國際交流，雲林正以咖啡為語言，向世界說出屬於這片土地的故事。

▲「日光微醺」禮盒結合雲林精品咖啡與馬祖美酒，象徵跨島創新合作。（圖／記者游瓊華翻攝）