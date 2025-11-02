第21屆雲林文化藝術獎登場　7位藝壇翹楚獲「貢獻獎」最高榮譽

▲得獎者盛裝走上紅毯，接受現場觀眾熱烈掌聲，星光熠熠氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／雲林報導

為鼓勵並培育在地藝文人才，雲林縣政府主辦的「雲林文化藝術獎」徵選活動邁入第21屆，歷經專家學者審慎評選，今年共選出99位得獎者。頒獎典禮於今（2）日下午在雲林表演廳隆重登場，縣內藝文界齊聚一堂，氣氛熱烈，場面彷如文化盛宴。

本屆「貢獻獎」被譽為雲林藝文界最高榮譽，共有7位藝壇翹楚獲獎，分別是新興閣掌中劇團團長鍾任樑、霹靂布袋戲戲劇顧問黃逢時、北港樂團團長陳哲正、旭陽民俗車鼓劇團團長吳現山、文學創作者曾美滿、白鶴獅陣保存者黃厚銘，以及傳統木作工藝匠師劉鴻林。他們長年耕耘藝文領域，從傳統戲曲、民俗技藝到現代文學與音樂創作，皆展現雲林深厚的文化底蘊與代代傳承的生命力。

▲獲頒貢獻獎的七位藝文前輩合影，象徵雲林文化薪火相傳。（圖／記者游瓊華攝）

霹靂布袋戲戲劇顧問黃逢時老師則是經典角色「史艷文」的重要編劇推手，多年來致力於地方文化政策推廣，是布袋戲發展的重要推動者。鍾任樑老師以布袋戲操偶與劇本創作聞名，兼具演師與導演多重身分，不僅延續家族劇團經典風格，更將掌中戲融入校園與現代劇場，為古老藝術注入新靈魂。

▲獲頒貢獻獎的七位藝文前輩合影，象徵雲林文化薪火相傳。（圖／記者游瓊華攝）

自維也納返鄉的音樂家陳哲正老師，率領北港樂團深耕社區音樂教育，成立「北港愛樂協會」與「北港青少年管樂團」，以行動落實音樂向下扎根。旭陽民俗車鼓劇團吳現山團長承襲說唱大師吳天羅衣缽，四處推廣月琴說唱與車鼓陣演出，為逐漸式微的傳統藝術注入新生命。



台灣文學創作者曾美滿（筆名阿蠻），屢獲國內各大文學獎肯定，其詩集《你佇風中行來》更獲文化部與總統推薦，代表母語文學的創作高度。北港白鶴獅陣團長黃厚銘大師，自幼承襲父技，精於白鶴獅製作與修復，2023年被登錄為文化資產保存者，並積極培育新生代學員，讓獅陣文化永續傳承。大木作匠師劉鴻林則以傳統修復工藝聞名，精通日式與漢式木構建築。

▲霹靂布袋戲戲劇顧問黃逢時老師則是經典角色「史艷文」的重要編劇推手。（圖／記者游瓊華攝）

除貢獻獎外，十項藝文競賽同樣精彩。文學獎新詩類首獎由林明宏以〈角落裡，發酵的雲林〉奪得，詩中以紫斑蝶、酸菜缸、微冊書店等意象串起雲林的土地記憶，語言自然流暢，意境深遠。

散文類首獎李楠崇以〈蒜味人生〉刻畫農家生活氣息，透過蒜頭這項地方作物書寫土地與親情，作品濃厚的台語語感，令人回味無窮。

表演藝術獎音樂類由太日樂集以《幻想九歌—東皇太一》獲首獎，展現恢宏的史詩氣勢與古典精神；舞蹈類則由許瑜真、徐瑋彤作品〈擁抱〉奪冠，以肢體探索人與人之間的情感流動，細膩動人。美術獎部分，水墨類李玉婕〈莫待無花空折枝〉以光影與時間為主題，傳達對生命的省思；書法類紀冠地〈錄丁寶濂笨港進香詞〉筆勢奔放、氣韻生動；西畫類許文昌〈華麗之殤〉呈現繁華背後的孤寂，意象強烈。



典禮中也特別頒發「雲林縣作家作品集」獎項，由詩人林于弘（筆名方群）獲選，其新詩集《雲林詩行》收錄74首詩作，記錄作者對故鄉的情感與觀察，字裡行間充滿雲林土地的呼吸與溫度。這場頒獎典禮不僅是雲林藝文界的年度盛事，更象徵著地方文化薪火相傳的決心與力量。從掌中戲到攝影創作，從白鶴獅到現代詩，雲林以多元的藝術形式，持續譜寫屬於自己的文化樂章。

▲北港白鶴獅陣團長黃厚銘大師，積極培育新生代學員，讓獅陣文化永續傳承。（圖／記者游瓊華攝）