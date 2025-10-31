　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日薪7000超好賺！雲彰狂領746萬露餡被逮　帽T女車手這下慘了

▲揭姓外籍女子來台當詐騙車手遭逮。（資料圖／雲林地檢提供）

▲揭姓外籍女子來台當詐騙車手遭逮。（資料圖／檢方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名新加坡籍揭姓女子年初以觀光名義入境，遭詐團吸收擔任取款車手，約定日薪坡幣300元（約台幣7,000元），她3月8日出境時遭警方逮捕，初步統計在雲林提領金額高達746萬元；同時，揭女在彰化地區提領3名被害人26萬餘元贓款部分，經彰化地方法院審理後，依加重詐欺等罪，判處應執行1年6月徒刑，併科罰金3萬元，刑執行完畢驅逐出境。

依據判決書，揭女於今年2月初入台即加入名為「棟棟棟棟跑NO1」的詐騙集團，以日薪新加坡幣300元報酬達成交易，鎖定台灣網路使用者，利用多元手法進行詐騙。包括在臉書社團「公路車買賣 約騎社團」張貼不實自行車輪組販售資訊、在「台中租屋出租聊天室」刊登假租屋廣告，以及在Instagram發布虛假抽獎活動。

▲揭姓外籍女子來台當詐騙車手遭逮。（資料圖／雲林地檢提供）

▲揭姓外籍女子在出境前遭逮。

其中，有3名被害人分別為了購買自行車輪組被騙2萬5,000元，租屋前後匯出15萬9,218元，及被騙中獎遭騙8萬2050元。這些款項一匯入人頭帳戶，揭女就依照集團指示，乘坐同夥駕駛的車輛，在彰化縣多間超商內密集提領，再將款項放置指定地點，完成洗錢流程。

彰化地方法院審理期間，揭女對所有犯罪事實坦承不諱，並積極與三名被害人達成調解，考量其擔任末端提領工作，分別判處各罪有期徒刑1年2月至1年3月不等，併科罰金，定應執行刑為有期徒刑1年6月，罰金新台幣3萬元。

這起詐騙案之所以能迅速破獲，主要是雲林縣警察局斗南分局員警於3月7日下午發現，有外籍車手在轄內ATM大量提領現金，經追查後鎖定新加坡籍的揭女，立即報請雲檢指揮偵辦。檢方判斷揭女可能得手後離境，火速開立拘票並通知移民署實施境管。

移民署專勤隊3月8日上午，在揭女準備搭機離台前成功於機場攔截，隨後由警方拘提到案。令人震驚的是，初步統計顯示揭女在雲林地區的提領金額竟高達746萬元，顯示其犯罪規模遠超過原先估計。

▲揭姓外籍女子來台當詐騙車手遭逮。（資料圖／雲林地檢提供）

▲揭姓外籍女子來台當詐騙車手遭逮。

雲檢在偵辦過程中更發現，背後有一個專門載送車手的白牌車司機集團。檢警於3月9日持雲林地院核發的搜索票展開行動，一舉拘提黃姓（60歲）、陳姓（33歲）、洪姓（39歲）司機，以及載送揭女的鍾姓（54歲）司機等人，並查扣現金及行動電話等證物。檢方訊問後，認為4人均涉嫌加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押全數獲准。

雲檢今年７月４日偵查終結，黃姓主嫌在內的7名犯嫌依加重詐欺等罪提起公訴。其中，指揮犯罪組織的黃男遭具體求刑8年，其餘共犯則被求處5年至5年6月不等的刑期。至於擔任車手的外籍揭姓女子等2人，則均被求刑4年6月。另有一名廖姓未成年共犯，已被移送少年法庭審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

快訊／1屍2命！台中30多歲孕媽突氣喘　送醫搶救2小時仍不治

天候不佳會師活動取消！79歲翁仍獨攀叢雲山　失聯13天找到遺體

快訊／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴

快訊／明志科大實驗室鋰電池起火狂冒煙　警消急衝現場搶救

聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

團購裝潢淪詐騙！主嫌進駐社區大廳攬客　實品屋成行騙工具

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

快訊／1屍2命！台中30多歲孕媽突氣喘　送醫搶救2小時仍不治

天候不佳會師活動取消！79歲翁仍獨攀叢雲山　失聯13天找到遺體

快訊／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴

快訊／明志科大實驗室鋰電池起火狂冒煙　警消急衝現場搶救

聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

團購裝潢淪詐騙！主嫌進駐社區大廳攬客　實品屋成行騙工具

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

【阿嬤手很酸！】壽星媽遲遲不進門...阿嬤舉蛋糕舉到開罵XD

社會熱門新聞

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

即／1屍2命！30多歲孕媽突氣喘　搶救2小時仍不治

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

即／台中孕婦突氣喘！命危搶救中

新北淡水3鐵皮屋火警　黑煙沖天畫面曝光

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

更多熱門

相關新聞

彰化永靖倉庫清晨惡火！巨龍濃煙沖天

彰化永靖倉庫清晨惡火！巨龍濃煙沖天

彰化縣永靖鄉發生火警！位於永興路二段的一處倉庫，清晨突然陷入火海，大量黑色濃煙如同一條巨龍直衝天際，場面觸目驚心。消防局獲報後緊急出動大量人車前往搶救，經過一個多小時的奮力灌救，火勢目前已受到控制，並未造成任何人員傷亡，詳細肇因尚待釐清。

雲林監理站東勢分站超便民！試辦大型車業務一站搞定

雲林監理站東勢分站超便民！試辦大型車業務一站搞定

假冒區公所創粉專！詐團開免費課吸引民眾　拐虛幣假投資

假冒區公所創粉專！詐團開免費課吸引民眾　拐虛幣假投資

造謠者遭縱火燒死　莽男維持15年刑期

造謠者遭縱火燒死　莽男維持15年刑期

奪走兩條命只判1年2月　伸港小姊妹家屬喊上訴

奪走兩條命只判1年2月　伸港小姊妹家屬喊上訴

關鍵字：

彰化詐騙雲林地院洗錢詐欺

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面