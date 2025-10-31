日薪7000超好賺！雲彰狂領746萬露餡被逮　帽T女車手這下慘了

▲揭姓外籍女子來台當詐騙車手遭逮。（資料圖／檢方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名新加坡籍揭姓女子年初以觀光名義入境，遭詐團吸收擔任取款車手，約定日薪坡幣300元（約台幣7,000元），她3月8日出境時遭警方逮捕，初步統計在雲林提領金額高達746萬元；同時，揭女在彰化地區提領3名被害人26萬餘元贓款部分，經彰化地方法院審理後，依加重詐欺等罪，判處應執行1年6月徒刑，併科罰金3萬元，刑執行完畢驅逐出境。

依據判決書，揭女於今年2月初入台即加入名為「棟棟棟棟跑NO1」的詐騙集團，以日薪新加坡幣300元報酬達成交易，鎖定台灣網路使用者，利用多元手法進行詐騙。包括在臉書社團「公路車買賣 約騎社團」張貼不實自行車輪組販售資訊、在「台中租屋出租聊天室」刊登假租屋廣告，以及在Instagram發布虛假抽獎活動。

▲揭姓外籍女子在出境前遭逮。

其中，有3名被害人分別為了購買自行車輪組被騙2萬5,000元，租屋前後匯出15萬9,218元，及被騙中獎遭騙8萬2050元。這些款項一匯入人頭帳戶，揭女就依照集團指示，乘坐同夥駕駛的車輛，在彰化縣多間超商內密集提領，再將款項放置指定地點，完成洗錢流程。

彰化地方法院審理期間，揭女對所有犯罪事實坦承不諱，並積極與三名被害人達成調解，考量其擔任末端提領工作，分別判處各罪有期徒刑1年2月至1年3月不等，併科罰金，定應執行刑為有期徒刑1年6月，罰金新台幣3萬元。

這起詐騙案之所以能迅速破獲，主要是雲林縣警察局斗南分局員警於3月7日下午發現，有外籍車手在轄內ATM大量提領現金，經追查後鎖定新加坡籍的揭女，立即報請雲檢指揮偵辦。檢方判斷揭女可能得手後離境，火速開立拘票並通知移民署實施境管。

移民署專勤隊3月8日上午，在揭女準備搭機離台前成功於機場攔截，隨後由警方拘提到案。令人震驚的是，初步統計顯示揭女在雲林地區的提領金額竟高達746萬元，顯示其犯罪規模遠超過原先估計。

▲揭姓外籍女子來台當詐騙車手遭逮。

雲檢在偵辦過程中更發現，背後有一個專門載送車手的白牌車司機集團。檢警於3月9日持雲林地院核發的搜索票展開行動，一舉拘提黃姓（60歲）、陳姓（33歲）、洪姓（39歲）司機，以及載送揭女的鍾姓（54歲）司機等人，並查扣現金及行動電話等證物。檢方訊問後，認為4人均涉嫌加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押全數獲准。

雲檢今年７月４日偵查終結，黃姓主嫌在內的7名犯嫌依加重詐欺等罪提起公訴。其中，指揮犯罪組織的黃男遭具體求刑8年，其餘共犯則被求處5年至5年6月不等的刑期。至於擔任車手的外籍揭姓女子等2人，則均被求刑4年6月。另有一名廖姓未成年共犯，已被移送少年法庭審理。