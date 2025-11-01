　
社會焦點

特斯拉自撞1死2傷！運安會曝「時速破200」　狂燒4hrs畫面曝光

記者葉品辰／雲林報導

雲林縣虎尾段國道1號去(2024)年6月6日發生一起駭人車禍，一輛特斯拉自撞護欄後從高6.5公尺的陸橋墜落，車體斷成兩截並起火燃燒，造成30歲副駕蔡姓男子噴飛車外不治，35歲駕駛陳姓男子與34歲乘客黃姓男子輕傷。國家運輸安全委員會最新公布調查報告，揭露肇因是駕駛嚴重超速，車速一度飆破時速200公里，為閃避前車反應不及、失控打滑才衝出護欄釀禍。回顧事發當時的現場畫面，整輛特斯拉燒成火，十分駭人驚悚。

事故發生在2024年6月6日晚間9時12分，陳男駕駛特斯拉電動車沿國道1號南下行經虎尾路段，突偏離車道、從高6.5公尺的陸橋上墜落平面道路，車頭衝入樹林中燃燒、車尾卡在平面道路，撞擊力道之強導致車身瞬間斷裂。警消到場灌救，因特斯拉電池持續熱反應復燃，現場一度動用防汛擋板圍成水池，並浸泡車體降溫，直到凌晨1時許才徹底撲滅火勢。

▲▼雲林特斯拉墜橋火燒車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林特斯拉從高6.5米的國道陸橋墜落平面道路，當場斷成兩截、起火燃燒。（圖／記者蔡佩旻攝）

運安會最終調查報告本周出爐，該車事故前500公尺車速已達200至216公里，撞擊護欄時仍超過時速100公里，高速行駛讓輪胎抓地力與操控性下降，加上駕駛反應時間不足，為閃避前車而過度轉向，導致車輛打滑失控。

報告指出，撞擊點位於後車門與高壓電池、馬達結構交接處，該區域在強大慣性作用下斷裂，前半部電池受擠壓起火燃燒。運安會則建議，高公局與國道警方應強化嚴重超速管理及執法，防杜類似悲劇重演。

▲雲林昨日晚間發生電動車事故起火燃燒，電池熱反應不停復燃，虎尾消防分隊長李偉順指揮使用防汛格版架，僅花15分鐘即設好水池，順利使車輛電池降溫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警消將防水檔板圍成一圈，成為小型的泡水區，浸泡起火的電池阻止復燃，最後花費約4小時才完全撲滅火勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼特斯拉因嚴重超速失控墜橋起火。（圖／運安會提供）

▲特斯拉因嚴重超速失控墜橋起火，圖為斷兩截事故車輛殘骸重組。（圖／運安會提供）

10/30 全台詐欺最新數據

出軌震撼「一票男友都回蛤？」　萬人涼掉：原來粿粿王子市場超小

台南男遊屏東！會車卡水溝　警即刻救援助脫困

63歲台南陳姓男子駕車南下出遊，行經屏東內埔鄉埤頭巷時，與對向來車會車不慎，整輛車滑落水溝動彈不得，他嘗試以千斤頂自救仍無法脫困。內埔警方獲報後立即趕往現場，除聯繫拖吊車協助外，更在狹窄路段指揮交管，避免二次事故。順利脫困，陳男頻頻向警方致謝。

特斯拉國道墜橋「車斷兩截起火」　運安會調查：時速飆破200

彰化自小客離奇自燃　燒成火球畫面曝

下一站「田中」！台南警趕處理車禍開進田裡畫面曝

5車連撞！護理系學生「下車救人」遭撞亡

