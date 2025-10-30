雲林監理站東勢分站超便民！試辦大型車業務一站搞定

▲大型車輛停駛、復駛手續不再遙遠，11月起海線分站同步開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林海線地區駕駛朋友有福了！過去要辦理大型車停、復駛業務，得特地開車繞半個縣到雲林監理站。如今公路局、嘉義區監理所與地方多方研商拍板，決定自11月3日起於東勢監理分站試辦大型車停駛登記業務，讓設籍雲林的車主能就近辦理，一舉解決長年奔波的不便。

在雲林海線地區，包括麥寮、臺西、東勢一帶，常可見砂石車、聯結車、貨櫃車等大型車輛來往穿梭。過去這些車輛若要辦理停駛手續，必須遠赴斗六的雲林監理站，不僅耗時費油，若遇上塞車或臨檢更是苦不堪言。如今東勢監理分站正式開放辦理，消息一出，立即引發許多業者和駕駛熱烈迴響。

東勢監理分站將於11月3日起先行試辦，受理設籍雲林地區大型車輛的停駛登記，現場辦理時會同步提醒駕駛，若日後要復駛，仍須至雲林監理站領回號牌與行照。不過貼心的是，分站也同步開放臨時牌申請業務，讓車輛可在復駛前就近完成檢驗，整體流程更順暢。

雲林監理站站長陳啓文指出，過去大型車停駛皆須至雲林監理站辦理，對海線民眾而言路途遙遠，時間成本高。這次讓位於海線重鎮的東勢監理分站試辦，不僅讓車主就近處理手續，也可減少交通往返的能源消耗，達到便民又環保的雙重效益。

「以前從東勢跑到斗六，一趟來回要快兩個小時，現在十五分鐘就到，真的方便太多了！」來自麥寮的聯結車駕駛陳先生聽到消息後笑著說，平常開長途車，最怕浪費時間在行政程序上，如今能在家門口辦事，省下油錢與時間，感覺政府這次「真的有聽見民意」。

監理站表示，這項試辦措施是經多次協調與評估後才定案，主要是考量雲林海線地區大型車密度高、交通往返不便，希望透過東勢分站的試辦服務，了解地方需求並蒐集民眾意見，作為未來制度常態化的重要依據。

隨著試辦上路，預料每日將有不少大型車主前往辦理業務，監理站也預先調整人力配置、設立專櫃輔導，確保流程順利。陳啓文強調：「我們會密切觀察執行情形，若反應良好，將研議擴大試辦範圍，讓海線民眾真正享受到更貼心的公共服務。」

東勢監理分站的開放，象徵雲林監理體系邁向「分流、分工、分區」的新里程碑。對長期奔波在雲林沿海公路上的駕駛來說，這不只是方便，更是一種被重視的感覺。未來若試辦順利，雲林監理站也不排除將更多便民服務下放至分站，讓「開得遠不如辦得近」成為海線民眾的日常。

▲大型車輛停駛、復駛手續不再遙遠，11月起海線分站同步開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）