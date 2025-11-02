人潮當掩護！斗南夜市色男對女童、女子襲胸摸臀　趁機猥褻送辦

▲受害家長於社團發文呼籲家長提高警覺，守護孩子安全。（圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）

記者游瓊華／雲林報導

雲林斗南夜市驚傳性騷擾事件！一名家長昨（1）日晚間在臉書社團發文控訴，表示帶著家中小女孩開心逛夜市，卻在攤人潮中，孩子遭一名「頭禿禿的男子」伸出狼爪，先是疑似襲臀，接著又伸手碰觸胸部。家長氣得直呼「太可惡！」並提醒家長們在人潮擁擠的地方務必提高警覺。警方獲報後火速介入，全案依《性騷擾防治法》偵辦。

夜市本是親子假日晚間放鬆的好去處，卻成為一場驚嚇經驗。家長在地方社團《斗南人（讚）出來》貼文指出，「今晚爸媽帶家裏小女孩去斗南夜市，本來是開心逛夜市，卻發生了一件非常讓人憤怒又難過的事。在人潮擁擠的攤位間，家裏小女孩遭遇到疑似性騷擾的行為(上次是襲擊臀部，這次是胸部)。當下孩子嚇壞了，那個人是一位老杯杯頭禿禿的，他會以不經意的方式作出讓孩子不舒服的行為，趁人多的人潮中離開。

我想藉這篇文提醒所有家長：夜市雖然熱鬧，但人多擁擠的地方，真的要特別留意孩子的安全。請孩子保持警覺，也不要害怕說出不舒服的事。性騷擾無論對象年齡大小、性別如何，都不應被忽視或容忍。並希望警方能加強夜市巡查，避免類似的事情再度發生。也誠心希望那位做出不當行為的人能反省：別再傷害別人，尤其是無辜的孩子。保護孩子，不只是家長的責任，也是社會共同的責任。」

貼文留言處有民眾趁機拍下涉案男子身影，據了解其年紀約50歲，臉上有皺紋、禿頭，看上去與實際年齡稍為有差異。針對該事件，警方表示，斗南警分局同仁執行網路巡邏時，發現該篇貼文後主動介入調查，警員迅速前往案發地查處。被害女童與家長已離開現場，但有另名30多歲女子亦遭到侵犯，警方將雙方帶回派出所釐清經過，被害女子當場提告。

警方偵訊後依《性騷擾防治法》趁機猥褻罪，將涉案男子移送雲林地檢署偵辦，另行政申訴部分，已移請主管機關卓處。警方也強調，將針對夜市與人潮聚集區域加強巡邏與守望，保障婦幼安全。

▲夜市燈火通明卻暗藏危機，受害家長於社團發文，提醒民眾重視而紹安全與性別教育的重要。（圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）