地方 地方焦點

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

▲新北凝聚都市原民力量 侯友宜：讓政策更貼近族人需求。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市政府定期召開「原住民族文化會議」，強化與族人及團體間的連結。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市原住民族文化會議於今（1日）舉行，各區族群領袖、頭目與協進會代表共同出席，針對都市原民文化、權益及公共事務進行交流。市長侯友宜出席會議，並表揚對新北市原住民族文化與事務有功的人員。他表示，新北市是全國都會原住民族人口最多的城市之一，透過定期會議與族人對話，是族人表達需求的重要平台。市府也持續結合文化展演、政策討論與部落交流，讓原住民在新北市能夠安居樂業、蓬勃發展。

侯友宜表示，原住民族是新北市重要的文化根基，族人正向、熱情與勇敢的特質，更是城市的重要力量。他宣布，自2026年起，新北市原住民族領導人每月工作費將由1,500元提高至2,500元；各區協進會年度作業費由2萬5,000元調升至4萬元；協進會理事長工作協助費同步提升至每月2,500元；而在歲時祭儀事務協力部分，頭目最高補助可達7,500元，讓幹部能更無後顧之憂地投入服務，推動原民文化。

▲新北凝聚都市原民力量 侯友宜：讓政策更貼近族人需求。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表示，市府持續結合文化展演、政策討論與部落交流，讓原住民在新北市能夠安居樂業、蓬勃發展。

侯友宜指出，本次會議涵蓋多項議題，包括傳統獵具管理、都市原民文化空間建置及文化展演推廣等，討論如何讓族人在都市環境中兼顧生活需求與文化保存，也確保傳統文化在與時俱進的制度中能夠被尊重、被理解。

原民局說明，市府定期召開「原住民族文化會議」，強化與族人及團體間的連結，是市府推動原住民族文化發展的重要基礎與參據。本次會議表揚的原住民族文化與事務有功人員中，包含2名非原住民，例如新店區新和國小教務主任林益聖（Komeng），積極指導校內學生參加馬蘭阿美語單詞競賽，更一同報名參賽；為深入了解原住民族文化，他也參與2024年台東縣馬當部落歲時祭儀，跟隨部落耆老學習文化，獲得耆老認同並獲賜原住民族名。

▲新北凝聚都市原民力量 侯友宜：讓政策更貼近族人需求。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表揚新北市原住民族文化與事務有功人員。

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

►猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

►警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

10/30 全台詐欺最新數據

長輩不老！一場專屬長輩的青春派對「樂齡共融 新潮同樂會」新北市社區照顧關懷據點成果展今（1）日在板橋第一運動場熱鬧登場。現場不僅有據點長輩帶來活力四射的表演與手作展攤，更邀請《高年級超進化》實境節目藝人董月花、王少偉、董仔親臨與市長侯友宜、長輩們同樂，在台上大玩互動遊戲，掀起現場高潮。

