新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融幸福城市

▲新北銀髮實境節目《高年級超進化》熱播中，邀請參與節目的藝人董月花（左2）、王少偉（左1）、董仔（右1）親臨現場與市長侯友宜及現場長輩同樂。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

長輩不老！一場專屬長輩的青春派對「樂齡共融 新潮同樂會」新北市社區照顧關懷據點成果展今（1）日在板橋第一運動場熱鬧登場。現場不僅有據點長輩帶來活力四射的表演與手作展攤，更邀請《高年級超進化》實境節目藝人董月花、王少偉、董仔親臨與市長侯友宜、長輩們同樂，在台上大玩互動遊戲，掀起現場高潮。

長輩們精心打扮、活力開唱載舞，舞台魅力絲毫不輸年輕人；各據點展攤也呈現手工藝、書畫與生活創作，件件精緻、充滿溫度。活動以「世代共融」為主題，結合動態表演、靜態展示與數位互動體驗，展現長輩的創意能量與學習成果。社會局亦規劃智慧生理量測、桌遊、蒙特梭利體驗、AI年齡濾鏡、Switch運動遊戲等攤位，讓不同世代在互動中體驗活躍老化的魅力。現場還舉辦摸彩活動，大獎包括日本大阪雙人來回機票、iPhone 17及50吋電視等豐富獎項，驚喜連連。

▲侯友宜致詞提到，新北除目前有625處社區照顧據點，提供長輩就近照顧陪伴，2026年起敬老愛心卡將再加碼，包含點數增加至600點。

侯友宜表示，新北全市1,032里已建置1,202處銀髮俱樂部，達成「里里銀髮俱樂部」的政策願景，並設置625處社區照顧關懷據點，讓長輩「走出家門、下樓即活動」，在熟悉社區中找到陪伴與歸屬。今年更首創全台第一部銀髮實境秀《高年級超進化》，讓長輩不只在據點中展現活力，也能登上螢幕、上山下海挑戰人生，用行動證明「沒有老化，只有進化」的不老精神。

侯友宜也在活動中分享「敬老愛心卡」加碼政策，提醒長輩善用點數、自在出門。2026年起，除可搭乘國道客運、使用國民運動中心設施、享聯合醫療掛號補助外，7月起每月點數將由480點提高至600點，預計惠及超過89萬名長輩及身心障礙者，讓關懷從節日走入日常。

社會局長李美珍表示，成果展不僅是據點的年度成果發表，更是展現長輩自信與創意的舞台。她說：「希望透過世代共融，讓長輩被看見、被讚賞，也讓年輕世代感受到樂齡生活的多樣與精彩。」

▲新北據點課程多元，更有無人機操作教學，讓長輩活到老學到老。

▲跟上啦啦隊應援風潮，新北據點長輩一身亮眼造型、手拿彩球，帶來熱力滿點的舞蹈演出。

▲新北市社區照顧關懷據點成果展1日在板橋第一運動場登場。