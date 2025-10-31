議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

記者陳家祥／台北報導

台北市推動2030公車全面電動化，但議員許淑華發現，北市電動公車目前不僅占比還不到3成，原規畫設置充電樁的東園調度站，目前仍借用給市場處做為第一魚果市場改建案的中繼市場，預計使用到2031年，恐造成政策跳票。對此，市場處表示，現正尋找其他可調度的市有地。

許淑華指出，截至目前，台北市現有的3325輛公車中，電動公車只有925輛，佔比僅27.8%，落後台中市即將達成的48%；而北市府預計每年汰換400輛公車，依照這個規劃，仍需6年才能全數汰換完成，到2031年才能達成全市公車電動化的目標，進度落後。

許淑華還指出，現在爆出一個會讓時程嚴重延宕的問題，原本作為三條繁忙公車路線匯集的公運處東園調度站，因為借給市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室，導致公運處遲遲無法取回土地，公車客運目前必須把車停在華中橋堤外停車場。

許淑華說，原定2023年完工的魚果市場改建案因工程延宕，目前進度只有46.998%，工期要拖到2031年1月才會完工。換言之，東園調度站至少要等到2031年後才能歸還，這意味著台北市在2030年前無法如期興建供全數電動公車使用的足額電動樁，政策恐將跳票。

對此，產發局長陳俊安坦言，第一魚果市場改建案的工期，確實要到2031年才會完工。市場處回應，為協助公車業者，後續市場處將配合財政局盤點現有可調度之市有地，期以兼顧市場改建與公車充電之需求，順利推動市府相關政策。

市場處表示，第一魚果市場為全國最大規模批發市場，每日蔬果及魚貨交易超過1300公噸，肩負著大台北地區農產品的供應責任。目前魚果改建預計2031年1月完工，依工程進度並無落後情形；改建完成前，橋下空間仍有中繼需求，且因公運處場地緊鄰拍賣市場作為拍賣辦公室、資訊機房及農產品調節冷藏庫使用，為整個批發市場營運重要環節。