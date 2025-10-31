　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

記者陳家祥／台北報導

台北市推動2030公車全面電動化，但議員許淑華發現，北市電動公車目前不僅占比還不到3成，原規畫設置充電樁的東園調度站，目前仍借用給市場處做為第一魚果市場改建案的中繼市場，預計使用到2031年，恐造成政策跳票。對此，市場處表示，現正尋找其他可調度的市有地。

許淑華指出，截至目前，台北市現有的3325輛公車中，電動公車只有925輛，佔比僅27.8%，落後台中市即將達成的48%；而北市府預計每年汰換400輛公車，依照這個規劃，仍需6年才能全數汰換完成，到2031年才能達成全市公車電動化的目標，進度落後。

許淑華還指出，現在爆出一個會讓時程嚴重延宕的問題，原本作為三條繁忙公車路線匯集的公運處東園調度站，因為借給市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室，導致公運處遲遲無法取回土地，公車客運目前必須把車停在華中橋堤外停車場。

許淑華說，原定2023年完工的魚果市場改建案因工程延宕，目前進度只有46.998%，工期要拖到2031年1月才會完工。換言之，東園調度站至少要等到2031年後才能歸還，這意味著台北市在2030年前無法如期興建供全數電動公車使用的足額電動樁，政策恐將跳票。

對此，產發局長陳俊安坦言，第一魚果市場改建案的工期，確實要到2031年才會完工。市場處回應，為協助公車業者，後續市場處將配合財政局盤點現有可調度之市有地，期以兼顧市場改建與公車充電之需求，順利推動市府相關政策。

市場處表示，第一魚果市場為全國最大規模批發市場，每日蔬果及魚貨交易超過1300公噸，肩負著大台北地區農產品的供應責任。目前魚果改建預計2031年1月完工，依工程進度並無落後情形；改建完成前，橋下空間仍有中繼需求，且因公運處場地緊鄰拍賣市場作為拍賣辦公室、資訊機房及農產品調節冷藏庫使用，為整個批發市場營運重要環節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復
GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」
安心亞走心淚崩！　林予晞崩潰喊「我不玩了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

行政執行署簽字協助酒癮戒治　催罰鍰併勸酒駕者轉介酒防中心治療

賴清德APEC特使、日相高市早苗見面了　稱呼「台灣總統府資政」

板南線列車異常「出站又倒退」影響550人　北捷：初判為繼電器異常

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

百里侯決勝日在這天　中選會：明年11月28日舉行九合一選舉

6委員任期屆滿名單仍未出爐　中選會：吳容輝任代理主委

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

鄰居半夜唱K！男用古箏反擊　彈《大悲咒》網：聽完淨化了

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

行政執行署簽字協助酒癮戒治　催罰鍰併勸酒駕者轉介酒防中心治療

賴清德APEC特使、日相高市早苗見面了　稱呼「台灣總統府資政」

板南線列車異常「出站又倒退」影響550人　北捷：初判為繼電器異常

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

百里侯決勝日在這天　中選會：明年11月28日舉行九合一選舉

6委員任期屆滿名單仍未出爐　中選會：吳容輝任代理主委

地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車　所幸雙方無酒駕

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

中央加地方補助　台中豬肉攤商最高可領4.5萬元

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復　將公開19萬善款明細

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」鏡頭拍到

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

政治熱門新聞

無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

中選會：明年11月28日舉行九合一選舉

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

震驚正國會挺林岱樺　周玉蔻提3疑問痛批：民進黨不像話令人失望

花蓮救災28天便當費花近億元　議員質疑：每天發3萬個？

即／吳怡農「壓線遞表」！確定角逐台北市長初選

民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

快訊／黨中央發言人卻挺林岱樺惹議　卓冠廷道歉：收回我的表態

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

更多熱門

相關新聞

北市府科長闖紅燈被拔官　視導接任挨酸：你很行欸

北市府科長闖紅燈被拔官　視導接任挨酸：你很行欸

北市市場處一名許姓科長去年12月在上班尖峰時段騎YouBike闖紅燈，遭警方攔查時不但裝病拒檢，還當場對警消咆哮挑釁，甚至突襲性坐上巡邏車後座「賴著不走」，日前被依妨害公務罪起訴。對此，北市政府則低調將他「拔官」降調，由原任視導的簡姓人員火速遞補科長一職。

尾牙強坐女下屬同張椅　北市府淫官被起訴

尾牙強坐女下屬同張椅　北市府淫官被起訴

北市府再爆性騷　市場處高層對女職員摟肩

北市府再爆性騷　市場處高層對女職員摟肩

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

饒河坑殺遊客水果攤與士林同老闆？北市：不同

饒河坑殺遊客水果攤與士林同老闆？北市：不同

關鍵字：

市場處

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面