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社會 社會焦點 保障人權

北市府淫官被起訴！尾牙強坐女下屬同張椅　貼腿坐10分鐘慘了

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲高姓男子涉嫌利用權勢與女職員擠在同張椅子，貼腿併坐10分鐘。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北市市場處高姓前副處長涉嫌在今年初餐敘時，故意挑有女職員坐的位子，擠上去緊貼著腿併坐，另外對多名女職員正面擁抱，不經意地把身體重量放在女職員身上，被害人不敢推阻，旁觀者也不敢制止，事後高男一度被處分停職，有被害人不滿懲處過輕，提起刑事告訴，台北地檢署16日依利用職權猥褻等罪起訴高男。

據了解，高男經市場處第2次調查後，認定性騷擾成立，已經記過調職，高男遭投訴的事件發生於1月29日晚間，當時市場處在台北市松山區某宮廟前舉辦尾牙，高男在逐桌敬酒時，經過1桌在座幾乎坐滿男生，卻選擇和女職員擠在同一張椅子上。

雖然被害人不是穿裙子，但是感覺被迫和高男貼腿長達10分鐘，心裡很不舒服，現場多人目睹，卻也不敢出聲，等到尾牙快要結束時，一群人站在禮台前方，高男以長官姿態，伸出雙手逐一擁抱眾人，有女職員胸部被壓迫，但因為高男的身體重量壓在身上，只能忍耐了5秒才掙脫。

事後多人陳情遭性騷擾，但經機關行政調查後，只處分高男停職，有被害人不滿，高男只要回家休息幾個月，又能回到原職領薪水，因此決定另外提出刑事告訴，檢察官調查時，根據被害人描述，以及現場證人目擊證詞，認為高男的行為已經超出性騷擾範疇，依利用權勢猥褻等罪提起公訴。

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