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北市府科長闖紅燈霸警車被拔官　視導接任因一事挨酸：你很行欸

▲▼ 許鉦國, 臺北市市場處/公有零售市場科科長 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市市場處公有零售市場許姓科長騎UBike闖紅燈耍賴還霸佔警車遭起訴，北市政府已悄悄將其「拔官」降調。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市市場處一名許姓科長去年12月在上班尖峰時段騎YouBike闖紅燈，遭警方攔查時不但裝病拒檢，還當場對警消咆哮挑釁，甚至突襲性坐上巡邏車後座「賴著不走」，日前被依妨害公務罪起訴。對此，北市政府則低調將他「拔官」降調，由原任視導的簡姓人員火速遞補科長一職。

去年12月26日（週四）上午8點46分，正值通勤高峰，56歲許男騎著YouBike行經延平北路與民權西路口，視紅燈如無物、硬闖斑馬線，當場被執勤員警攔下。他先是裝作沒聽見繼續騎行，遭喝斥攔查後竟稱「心臟不舒服」無法配合，讓警方當場緊急叫來救護車。不料救護人員到場後，他態度一變拒絕就醫，還在現場對警消叫囂、情緒失控。

警方透過健保卡及警政系統查出其身分後依法開單，他依然拒簽，堅持不走，最後竟突襲式打開巡邏車後門、一屁股坐上後座不下車，雙方僵持近1小時才將他依現行犯上銬送辦。士林地檢署日前偵結，依妨害公務罪將他起訴。

對此，市場處表示，事發當時已第一時間向當事人了解狀況，對方稱因違規遭警方攔查，過程中發生言語爭執而遭移送。市場處強調，尊重司法調查與審理結果，將依判決內容妥為處理，並已針對全體同仁強化法紀觀念教育，以杜絕類案再發。但據了解，市府已默默將他拔官，由當時擔任視導的簡靖閎升任接替，等同雙方互調。

不料這起人事異動也在市議會掀起新一波質疑，今（22）日上午，北市議會進行財政建設委員會工作報告，民進黨市議員洪健益在會中怒批，簡靖閎過去在環南市場第16屆自治會選舉時曾「越界介入」，涉違選舉中立，如今卻在爭議中升任。

洪健益當場狠酸：「那時候你（指簡）進去耀武揚威，現在還升科長？你很行欸！」對此，市場處黃姓處長則緊急回應，「當時已針對他做出申誡處分。」

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