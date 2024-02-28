北市府再爆性騷案！市場處高層對女職員摟肩　北市：已成立調查小組

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安過去不斷強調對性騷擾事件零容忍，去年針對公園處駐衛警性騷案進行嚴查，並對該名駐衛警記2大過免職處分；事隔半年，台北市政府產發局市場處爆性騷擾事件，據了解，一名市場處高層被控對女職員有不當肢體接觸，包括摟肩等行為，對此市場處表示，已依規定組成性騷擾申訴委員會審議，並成立調查小組刻正調查中。

針對性騷擾案，台北市市場處28日表示，接獲性騷擾相關檢舉時，立即依「性別工作平等法」及台北市政府各機關（構）學校處理性騷擾案件注意事項相關規範，組成性騷擾申訴委員會，目前本案已依規定組成性騷擾申訴委員會審議，並立案由該委員會外部專家學者成立調查小組，目前刻正調查中。

市場處提及，本處於事件發生後，立即對反映同仁給予關懷及聽取訴求且予以調整工作流程，並於公開場合向所屬同仁加強宣導，若同仁有受性騷擾情況或知悉相關情事，可向本處反映，將主動依同仁需求給予適當協助及採取改善措施。

市場處指出，申訴不限以書面提出，也包括以言詞提出或透過其他各種管道表達，於各種管道接獲員工所提性騷擾申訴訊息後，在確實保護申訴人隱私之前提下，積極協助其提出申訴，本處也提供台北市政府員工協助方案供所屬同仁使用，必要時，可應需求協助轉介輔導服務或心理諮商。