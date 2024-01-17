駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

▲駐台使節夫人赴南門市場採買。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

北市南門市場正式開幕後，參訪及消費人潮絡繹不絕，也將迎來首個農曆過年。北市產發局17日邀請駐台使節夫人造訪採買，體驗一下「台式主婦」生活。一群人在自治會長帶領下逐一逛攤位，新任日本駐台代表片山和之的夫人、片山優香里還不時向老闆發問。她透露，去年11月帶了3位日本朋友來逛南門市場，大家都非常喜歡，大讚這裡是新的熱門景點、和101一樣有人氣。

台北市市場處17日邀請30多位駐台使節夫人赴南門市場逛街，並由南門市場自治會長王銓國導覽，首先從地下一樓逛起，溫體年肉攤、新鮮漁貨、蔬果攤、甜點店，再到一樓的南北雜貨、年糕、饅頭等，最後再到二樓品嚐傳統佳餚美食。過程中，台灣優質的農漁產讓各國使節夫人們眼睛為之一亮，也特別介紹改建後新導入的電子支付方式。

林奕華副市長表示，很榮幸帶好朋友一同造訪南門市場，南門市場大樓自去年改建完成後，不僅風光落成，更是延續了傳統市場歷久彌新的強韌生命力，今日很高興帶我們來自國外的朋友，一起更加認識台北市國際級的觀光市場。

日本駐台代表夫人片山里香大讚，「南門市場讓我每個星期都想回來」；聖露西亞大使夫人說，「南門市場的環境非常好、美食令人難忘，今天的參訪活動非常有教育意義」；瑞典駐台代表夫人說，「南門市場結合了傳統與現代，豐富多元的各樣商品每一樣都想試試」；印度駐台代表夫人則說，「南門市場和其他的市場很不一樣，且讓我知道很多各式各樣傳統的台灣食物。

南門市場自治會王銓國會長表示，南門市場是國際知名觀光市場，自試營運以來，我們接待了來自各地的貴賓，今日連外國的朋友都特地來訪！我們的攤商都很用心，每個攤位設計都別出心裁，產品更是品質優良且獨特，大家一大早起來備貨、擺設，為的是讓整個市場更加整潔、漂亮，南門市場會越來越好，超越自身五星級市場的標準。