　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

▲▼駐台使節夫人赴南門市場採買。（圖／記者陳家祥攝）

▲駐台使節夫人赴南門市場採買。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

北市南門市場正式開幕後，參訪及消費人潮絡繹不絕，也將迎來首個農曆過年。北市產發局17日邀請駐台使節夫人造訪採買，體驗一下「台式主婦」生活。一群人在自治會長帶領下逐一逛攤位，新任日本駐台代表片山和之的夫人、片山優香里還不時向老闆發問。她透露，去年11月帶了3位日本朋友來逛南門市場，大家都非常喜歡，大讚這裡是新的熱門景點、和101一樣有人氣。

台北市市場處17日邀請30多位駐台使節夫人赴南門市場逛街，並由南門市場自治會長王銓國導覽，首先從地下一樓逛起，溫體年肉攤、新鮮漁貨、蔬果攤、甜點店，再到一樓的南北雜貨、年糕、饅頭等，最後再到二樓品嚐傳統佳餚美食。過程中，台灣優質的農漁產讓各國使節夫人們眼睛為之一亮，也特別介紹改建後新導入的電子支付方式。

林奕華副市長表示，很榮幸帶好朋友一同造訪南門市場，南門市場大樓自去年改建完成後，不僅風光落成，更是延續了傳統市場歷久彌新的強韌生命力，今日很高興帶我們來自國外的朋友，一起更加認識台北市國際級的觀光市場。

日本駐台代表夫人片山里香大讚，「南門市場讓我每個星期都想回來」；聖露西亞大使夫人說，「南門市場的環境非常好、美食令人難忘，今天的參訪活動非常有教育意義」；瑞典駐台代表夫人說，「南門市場結合了傳統與現代，豐富多元的各樣商品每一樣都想試試」；印度駐台代表夫人則說，「南門市場和其他的市場很不一樣，且讓我知道很多各式各樣傳統的台灣食物。

南門市場自治會王銓國會長表示，南門市場是國際知名觀光市場，自試營運以來，我們接待了來自各地的貴賓，今日連外國的朋友都特地來訪！我們的攤商都很用心，每個攤位設計都別出心裁，產品更是品質優良且獨特，大家一大早起來備貨、擺設，為的是讓整個市場更加整潔、漂亮，南門市場會越來越好，超越自身五星級市場的標準。

▲▼駐台使節夫人赴南門市場採買。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼駐台使節夫人赴南門市場採買。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼駐台使節夫人赴南門市場採買。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼駐台使節夫人赴南門市場採買。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
不敗女神落馬！蘇治芬爆「有人用3000元買票」
《單身地獄3》官熙、慧善疑真交往！　5線索曝光
冷凍牛肉捲包裝完整「裡面被咬一口」！好市多解釋原因
遭前女友控施暴、拒付房租！　謝震廷公開證據反擊：絕對提告
台中KTV私刑狂毆長髮少女　被逼自打15下還拳打腳踢潑冰水
泰國煙火廠爆炸！「建築被夷平」至少20人死亡
廖家儀香港加油「每公升100元」！吐真心話：懷念台灣開車的日

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

20逾年不敗女神落馬！蘇治芬爆「有人用3000元買總統政黨立委票」

蘇治芬控買票「就在我選區」：我們是輸在虎尾

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

因應國會新民意　陳建仁18日院會率內閣總辭

桃園市警察局長交接　張善政：期勉新首長讓治安更上層樓

高嘉瑜瘦到46.3KG　落選喊：失之東隅收之桑榆

歐18國發聯合聲明譴責中國對台恐嚇　外交部表感謝：不畏打壓

桃園藍營6席立委全壘打　張善政：攜手推動五楊高架延伸至頭份

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

喵弄掉坐墊意外蓋到奴才臉　她傻眼：還以為要被暗殺...

20逾年不敗女神落馬！蘇治芬爆「有人用3000元買總統政黨立委票」

蘇治芬控買票「就在我選區」：我們是輸在虎尾

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

因應國會新民意　陳建仁18日院會率內閣總辭

桃園市警察局長交接　張善政：期勉新首長讓治安更上層樓

高嘉瑜瘦到46.3KG　落選喊：失之東隅收之桑榆

歐18國發聯合聲明譴責中國對台恐嚇　外交部表感謝：不畏打壓

桃園藍營6席立委全壘打　張善政：攜手推動五楊高架延伸至頭份

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

日本佐賀縣議會友好促進議員聯盟訪團拜會台南　黃偉哲盼多交流

吳心緹接髮「新造型」出鏡！　水蛇腰、香肩齊放送：新年新面貌

王嘉爾「手腕新刺青」是3英文單字　去年早預告！網讚：很有態度

私密處保養6QA一次看！內褲沒乾就穿　「恐害黴菌感染」

20逾年不敗女神落馬！蘇治芬爆「有人用3000元買總統政黨立委票」

TRASH葵剛認了死會！　自爆「交往近20個女友」超荒謬分手原因曝

「台灣首次」太空打卡！成大自製立方衛星　自拍影像曝光

蘇治芬控買票「就在我選區」：我們是輸在虎尾

R星槓上Remedy「商標長太像」　設計都有「R」大打法律戰

門外樓梯突被房東拆掉　女房客睡一半驚醒：那是我家出入口

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

陳佩琪爆有人選後狂打電話給柯文哲！　侯友宜揭致電原因

民眾黨內參民調失準！柯文哲親曝原因

傳藍要「韓昌配」　柯：很難想像

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

高端合約2點太詭異！賴士葆：這不是電影情節？

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

總統敗選遭逼宮！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束

選後作票傳聞不斷　中選會提告：請勿再散佈作票謠言

快訊／扛下重任拼一年　民進黨秘書長許立明請辭獲准

柯文哲首談內參民調失準原因　媒體人：承認沒穿褲子真的很難？

更多熱門

相關新聞

王鴻薇爆李進勇「把手伸進北市選委會」　尚未詢問蔣萬安就放話

王鴻薇爆李進勇「把手伸進北市選委會」　尚未詢問蔣萬安就放話

2024大選結束，爭取連任成功的國民黨立委王鴻薇17日就在臉書爆料，台北市選委會副總幹事出缺，中選會主委李進勇立刻派出中選會科長陳宗蔚去卡位，甚至尚未詢問台北市長蔣萬安就已放話，讓她痛批「完全一副老大姿態」。

公開高端合約　蔣：打開潘朵拉盒子

公開高端合約　蔣：打開潘朵拉盒子

北市YouBike前30分鐘免費　議會初審通過預算

北市YouBike前30分鐘免費　議會初審通過預算

趕處理打架糾紛！北市警車「碰撞計程車」雙方送醫

趕處理打架糾紛！北市警車「碰撞計程車」雙方送醫

王世堅連3問「我真的當選了？」　對游淑慧沒話說：不評論同事

王世堅連3問「我真的當選了？」　對游淑慧沒話說：不評論同事

關鍵字：

台北市市場處南門市場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

快訊／國3清晨事故　全線封閉

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

史上第3大！外資大屠殺　賣超台股782億

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面