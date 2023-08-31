傳饒河夜市「坑殺遊客水果攤」與士林夜市同老闆？　北市府：不同

▲饒河夜市。（示意圖，非當事店家／記者謝盛帆攝）

記者袁茵／台北報導

近日有網友指控「饒河夜市某水果攤專坑外國觀光客」，使台北市市場處29日前往稽查，共稽查3家水果攤，其中1家有「標價及份量不明顯」缺失；但有媒體報導，饒河夜市坑殺外籍客的水果攤老闆，與士林夜市爭議水果攤為同一老闆，對此，台北市市場處31日回應，29日前往稽查且有缺失的饒河夜市水果攤，並非與士林夜市相同。

《中時新聞網》30日報導指稱，有知情人士透露，過去士林夜市坑殺觀光客的老闆，已經轉移陣地到饒河夜市，且用同一批外籍移工顧攤，就是有這種老鼠屎破壞台灣觀光形象，真的很不可取。

不過，台北市市場處副處長高群荐31日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，市場處29日前往稽查的3家水果攤中，只有1家有標價不實的缺失，而該攤過去沒有在其他場域的違規紀錄，至於另外2家因為現場無違規，所以不會做登記，因此無法確定是否為《中時新聞網》所稱的士林夜市坑殺觀光客老闆。

台北市市場處於29日夜間，會同北市府消保官至饒河夜市辦理聯合稽查，共稽查3家水果攤，其中1家因「標價及份量不明顯」缺失，消保官當場已責令業者立即改善，並告知業者若復查缺失尚未改善，將處以2萬元以上10萬元以下罰鍰，同時也向攤商宣導落實問、秤、買、切之流程，不得有強迫消費情事。

市場處表示，將啟動記點機制，違規攤販將正式發函給予警告，並責令自治會督導立即改善，攤商違規2次予以記1點，1年內累積3點將強制除名撤攤，另也持續要求業者確實標價及使用經濟部標準檢驗局檢驗合格電子磅秤，並應先與消費者確認總價及購買意願後，再分切水果，不得有強迫購買行為，市場處後續將不定期至現場查察，以維成效。

市場處也再次呼籲，各夜市自治會確實約束場域內攤商落實標價，以杜絕消費爭議，也請攤商勿心存僥倖心態，如發生類似情事，將嚴格查處，以維護台北市整體夜市觀光形象。