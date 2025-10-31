嘉義市購物節個人最高消費3911萬　買普渡品抽中百萬現金

▲▼ 2025嘉義市購物節締造10億佳績！ 連續六年刷新紀錄 。（圖／嘉義市政府提供）

2025嘉義市購物節自7月1日熱烈開跑，於10月12日截止，在大家的熱情參與和支持下，繳出亮眼成績。本屆活動發票登錄總金額高達10.9億元，如果加入嘉義市民專屬滿千送百發票登錄總額更高達13.54億元，其中「嘉購王」的個人消費金額達3,911萬元，雲端發票登錄總額更衝上2.9億元，今(31)日由黃敏惠市長頒發佰萬汽車、佰萬現金、名牌包、光陽電動機車、以及電子支付獎「iPhone 17手機+AirPods耳機」等大獎。黃敏惠市長感謝旅館、店家夥伴以及市民朋友，讓嘉義市購物節成功掀起一股消費熱潮，活絡嘉義市買氣與觀光人潮，展現嘉義市驚人的消費力！

黃敏惠市長表示，嘉義市是充滿消費力的城市，面對關稅、疫情等考驗，嘉義市始終堅持以產品要最好、服務要最優，用最優質的產品、服務迎向市場。今年活動自7月1日開跑至10月12日，雖遇風災等狀況，仍可見民眾熱情參與。嘉義市購物節自109年起辦理6年以來，年年新高，從首年發票登錄金額2億元成長至今年的10.9億元，規模翻漲四倍，展現出嘉義市驚人的消費動能與市民、遊客的高度參與，讓更多人看見嘉義市的魅力與實力。特特別值得一提的是，嘉義市營利事業銷售額也自108年起連續6年創下歷史新高，文化路夜市及各特色商圈假日人潮滿滿。嘉義市過去被形容為「被低估的城市」，但嘉義市不缺美，只缺少發現；透過購物節，讓更多人看見這座城市、一來再來。

市長黃敏惠補充，「320+1城市博覽會」即將登場，購物節的亮眼成果展現嘉義市民的熱情與凝聚力，城市博覽會將延續這股能量，串聯經濟、文化與永續三大面向，全面呈現嘉義的城市魅力與進步軌跡，體現「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的幸福嘉義市，也誠摯邀請市民朋友共同參與，與全國旅客一同見證嘉義的美與成長。

嘉義市政府建設處呂獎慧處長表示，感謝今年加入購物節特約店家的25家旅宿以及487家店家，也特別感謝「南都汽車」與「北都汽車」的大力支持，讓民眾有機會將百萬油電車開回家。嘉義市不動產建築商業同業公會及嘉義市旅館商業同業公會，在政府經費有限的情況下，共同響應推出捐贈10台電動機車及住宿送嘉遊金600的方案，吸引旅客留宿嘉義、刺激觀光消費，今年嘉遊金發放前三名的特約旅宿承億文旅桃城茶樣子、嘉義觀止飯店、耐斯王子大飯店也都蒞臨現場接受表揚。

建設處表示，購物節期間同時辦理的嘉義市民專屬「滿千送百」活動，不僅鼓勵民眾踴躍消費也兼具公益性質，共吸引超過5萬429人次參與，帶動至少2.68億元的消費金額，同時募集共23萬157張發票捐贈在地社福團體與弱勢族群，形成「買得開心、助人暖心」的善循環，展現嘉義市民的熱情與愛心。

今年購物節活動頭獎-百萬油電車得主是來自嘉義市的鍾小姐，她在新光三越消費後登錄發票，幸運抽中市價115萬的Toyota Corolla Cross油電旗艦版（含配備），開心地說：「每年都有參加購物節，今年終於中獎，竟然能把百萬油電車開回家，真的太驚喜了！」。

特獎百萬現金得主蔡先生則表示，他於7月購買中元普渡用品時消費約2,000元，沒想到就成為百萬富翁，他笑說「接到中獎通知時又驚又喜，一夕之間夢想成真！完全不敢相信。」；「電子支付專屬獎」頭獎得主為來自臺北的林先生，於活動期間與朋友在嘉義秀泰百貨聚餐，隨手登錄一筆電子支付消費，沒想到意外抽中最新iPhone17與AirPods，開心表示「太幸運了！明年一定還要再參加嘉義購物節，看看能不能再抽中！」，而在「嘉購王爭霸戰」殺出重圍、脫穎而出的冠軍得主，則是來自嘉義市的鍾小姐，個人累計登錄消費金額高達3,911萬元，創下歷年最高紀錄，勇奪名牌包豪禮，成為全場焦點！

嘉義市購物節活動也受到全國民眾及在地市民的熱烈支持，今年嘉義市還榮獲觀光旅遊金獎肯定，帶動嘉義市國旅熱潮，歡迎大家常常來嘉購物、來嘉住，一同感受嘉義市的美好。

