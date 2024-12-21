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超爽！他花3000元台中買海鮮　抽中購物節百萬獎金

▲台中購物節抽百萬現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中購物節今天在豐原商圈抽百萬現金得主，其中一名得主在台中花3000元購買海鮮，結果爽中百萬現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中購物節截至昨(20)日累計登錄金額達310億元，為歡慶耶誕佳節，市府今(21)日在豐原廟東復興商圈舉辦「耶誕YA FUN豐趴」，現場由副市長鄭照新與貴賓揭曉購物節月月抽百萬現金得主共3名，其中一人僅在台中花3000多元購買海鮮，竟幸運中100萬元現金；另外還有2人分別在商場消費以及到大雪山森林遊樂區消費萬餘元，也幸運中獎。

經發局表示，今日第一位百萬得主是豐原區的王小姐，於三井outlet消費外套約1萬4000多元，接到電話十分驚喜，直呼不敢相信；第二位是廖先生，消費海鮮食品約3000多元，電話轉接語音信箱，後續經發局將持續聯繫；第三位得主是來自高雄的許小姐，於大雪山國家森林遊樂區消費約2萬多元，開心分享子女在台中就學，會多來台中遊玩、消費。

▲台中購物節抽百萬現金。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲經發局表示，台中購物節已到了尾聲，活動只到12月25日，提醒大家記得於12月31日前完成登錄發票或收據，把握最後可以抽精品好宅的機會。（圖／記者游瓊華翻攝）

百萬汽車得主是大肚區的趙先生，於大肚區的全國加油站消費。此外，還抽出12組十萬元、1100組3000元、優惠店家達美樂大披薩兌換券20份、陳允寶泉太陽餅禮盒35份、日韓保養品牌MY管管全能旅行組50份等獎項，活動現場更加碼發放500張模彩券，獎品包含電子鍋、電烤箱、掃地機器人、電視以及豐原廟東復興商圈加碼贊助iPhone16 1台等多項好禮。

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