　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市購物節破8.3億　「瘋狂刷手」個人消費破3千萬

▲▼ 2024嘉義市購物節破8.3億再創佳績 百萬油電車、百萬現金得主歡喜領獎、嘉購王消費破3千萬 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 2024嘉義市購物節破8.3億再創佳績 百萬油電車、百萬現金得主歡喜領獎、嘉購王消費破3千萬 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024嘉義市購物節於7月1日開跑至10月10日，在一片歡呼聲中圓滿落幕！今年發票登錄總金額高達8.3億元，不僅打破去年紀錄，更創下歷年最佳成績，其中「嘉購王」的個人消費金額達3,788萬元，亦刷新5年來最高紀錄，電子支付消費額更衝上3,360萬元，是去年的2倍。

▲▼ 2024嘉義市購物節破8.3億再創佳績 百萬油電車、百萬現金得主歡喜領獎、嘉購王消費破3千萬 。（圖／嘉義市政府提供）

今(28)日由黃敏惠市長親自頒發「Toyota Rav4的百萬油電車-尊爵版」、特獎「佰萬現金」、貳獎「歐洲雙人來回機票」、參獎「光陽電動機車」、肆獎「飯店住宿券」以及電子支付專屬獎「臺銀黃金」等大獎。黃敏惠市長感謝旅館、店家夥伴以及市民朋友，讓嘉義市購物節成功掀起一股消費熱潮，活絡嘉義市買氣與觀光人潮，展現嘉義市驚人的消費力！

▲▼ 2024嘉義市購物節破8.3億再創佳績 百萬油電車、百萬現金得主歡喜領獎、嘉購王消費破3千萬 。（圖／嘉義市政府提供）

勇媽市長黃敏惠在頒獎典禮現場，感謝「嘉義市不動產商業同業公會」連續4年支持嘉義市購物節並贊助電動機車，還有「嘉義市旅館商業同業公會」連續5年支持「住宿送600嘉遊金」活動，今年共有23家特約旅宿、478家特約店家共同響應，其中很感謝「耐斯王子大飯店」、「嘉義福容voco酒店」、「新悦花園酒店」贊助飯店頂級房型住宿券，鼓勵民眾來嘉旅行、刺激消費！感謝所有在地業者們全力投入資源與心力支持購物節，大家攜手合作，一同振興經濟，讓嘉義市更好！

黃敏惠市長表示，嘉義市是個小城市，但能量很大，購物節已經邁入第5屆，過去幾年，曾面對疫情衝擊及考驗，但在各界的用心，以及議會的支持，凝聚起大大的力量，今年購物節發票登錄總金額又創下歷史新高，打破歷年紀錄衝破8.3億；雲端發票登錄總筆數也高達60萬7,349筆，比去年成長4成。嘉義市致力於打造「全齡共享 世代宜居」的城市，推廣永續行動上更是不遺餘力，感謝市民永續公司執行長林庠序在「2024嘉義市購物節」期間與市府及金融單位、在地店家、產業攜手合作，以「全民碳集：美麗城市」平臺為基礎，推動各項環保行動的同時還能賺取獎勵金，期待在永續政策的助力，帶動城市的經濟發展、社會進步，更重要的是兼顧環境保護，期待嘉義市的經濟發展逐年成長、再創高峰！

民眾除了來嘉義市玩，住宿有優惠，消費還能抽大獎。購物節活動也受到全國民眾及在地市民的熱烈支持，今年嘉義市還榮獲觀光旅遊金獎肯定，帶動嘉義市國旅熱潮，歡迎大家常常來嘉購物、來嘉住，一同感受嘉義市的美好。

Toyota Rav4的百萬油電車尊爵版得主來自嘉義市的李小姐，中獎發票是在全家便利商店、麥當勞、家樂福及NET等店的一般生活消費，李小姐從嘉義市購物節第二屆開始參加，雖然前幾屆都沒有抽到獎項，但今年參加第五屆非常幸運的就抽中百萬名車大獎，李小姐剛接到電話以為是詐騙，後來求證後確定自己抽到大獎，直呼非常幸運，她說自己的車子已經開了20幾年，一直很想要換車，剛好此次抽到的車款是自己非常喜歡的，感謝黃敏惠市長與市政府舉辦購物節活動，讓她有機會美夢成真，李小姐也分享，這次得獎的秘訣是使用雲端發票，這樣不僅環保減少紙張浪費，又能確保中獎時發票不會不見，或是找不到而錯失得獎機會。

▲▼ 2024嘉義市購物節破8.3億再創佳績 百萬油電車、百萬現金得主歡喜領獎、嘉購王消費破3千萬 。（圖／嘉義市政府提供）

抽中特獎百萬現金的得主，是來自嘉義縣的蘇小姐，近日出國剛回到臺灣就接獲得獎通知，中獎發票是在好市多購買蔬果，沒想到日常消費就能抽到現金一百萬，喜從天降，直呼太幸運了！而電子支付專屬獎頭獎的得主是嘉義市的李小姐，趁著購物節檔期換購洗衣機參加抽獎、響應數位支付，幸運獲得臺灣銀行發行的黃金（幻彩條塊20g），開心將大獎抱回家！現場也有參加四屆購物節年連中獎的黃小姐直呼嘉義市購物節真的很棒，也跟購物節非常有緣分，她分享，曾經中獎黃金與日本機票，今年更是抽電動中摩托車，身旁身旁親友都非常羨慕，並紛紛表示明年一定要參加嘉義市購物節。她也不諱言分享自己中獎秘訣就是，善用雲端發票，平時也多做公益、心存善念，抽獎保持平常心看待。

▲▼ 2024嘉義市購物節破8.3億再創佳績 百萬油電車、百萬現金得主歡喜領獎、嘉購王消費破3千萬 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處長田長沛表示，今年不僅發票登錄總額創新高，購物節連續3年開放民眾使用載具系統綁定，完成後就可以直接匯入嘉義市的消費記錄並自動產生抽獎序號，讓抽獎變得更方便，帶動消費者一起進入減紙減碳的數位化生活。今年活動第一大獎百萬油電休旅車乙名、特獎一百萬現金乙名與貳獎歐洲雙人來回機票乙名、參獎光陽電動機車10名、肆獎飯店住宿券3名以及電子支付專屬獎頭獎臺銀黃金乙名、嘉購王1名等得主，皆於今日到嘉義市政府頒獎典禮領獎。

嘉義市購物節活動資訊，敬請詳見「2024嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁
https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人：一開始不敢走
雲豹球星遭「禁賽3年」　顏行書回應了
桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」
南韓摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光
台鹽綠能弊案陳啟昱等5人聲押駁回　檢抗告成功
李珠珢消失18天！　突PO新動態近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市購物節破8.3億　「瘋狂刷手」個人消費破3千萬

嘉義市績優志工表揚　服務時數超越1千小時有187人

強化大豆自給率　農糧署輔導產業策略聯盟強化品質與穩定供應

台南市偏鄉交通再進化　新化區小黃公車上線

嘉義中埔地震14所學校災損　颱風又逼近...公所勸離安置民眾

台南7校辦理校園美感設計實踐分享會　共同展現美學創思力

農糧署倡導智慧型設施農業　雲林有機溫室栽種引領潮流

德士精科捐贈無線手持式超音波設備　支持醫學教育及臨床醫療

口湖鄉反變電站自救會百人陳情　 張麗善籲能源署撤銷核發許可

台南市議員陳怡珍　籲火力發電廠不該出現在樹谷園區

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

嘉義市購物節破8.3億　「瘋狂刷手」個人消費破3千萬

嘉義市績優志工表揚　服務時數超越1千小時有187人

強化大豆自給率　農糧署輔導產業策略聯盟強化品質與穩定供應

台南市偏鄉交通再進化　新化區小黃公車上線

嘉義中埔地震14所學校災損　颱風又逼近...公所勸離安置民眾

台南7校辦理校園美感設計實踐分享會　共同展現美學創思力

農糧署倡導智慧型設施農業　雲林有機溫室栽種引領潮流

德士精科捐贈無線手持式超音波設備　支持醫學教育及臨床醫療

口湖鄉反變電站自救會百人陳情　 張麗善籲能源署撤銷核發許可

台南市議員陳怡珍　籲火力發電廠不該出現在樹谷園區

快訊／承暘光電詐貸3億女會計遭羈押　抗告成功獲更裁15萬交保

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」

職籃夢碎！金德偉工作證出包　雲豹營運長顏行書親說明狀況

中國4海警船再闖金門禁限制水域　海巡艇平行對峙廣播驅離

桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」　籲加強社安網

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

地方熱門新聞

嘉義連8震　民宅龜裂暫列危宅急撤離

嘉義中埔連續有感地震　鄉親議論紛紛

新北大橋「死亡閃電彎」動工　預估1年改善完成

響應佛定放生日台南覺行弘法協會救生放生

2024鯤鯓王平安鹽祭跋桮挑戰賽168888元得主出爐

爆掏空18.9億台中廣三發聲明否認

兩天吸引38萬人！2024桃園萬聖城好熱鬧

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

調皮賣萌哈士奇偷溜逃家南警協助與主人團聚

網路購買微型電動二輪車充電自燃起火南消籲買合格產品

提升災害應變能力台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍

高學歷壯世代求職屢碰壁雲嘉南區銀髮中心助再就業

成大醫院舉辦第9屆司法醫學課程

台南市議員陳怡珍籲火力發電廠不該出現在樹谷園區

更多熱門

相關新聞

嘉義市購物節發票登錄總金額突破五億

嘉義市購物節發票登錄總金額突破五億

嘉義市購物節活動進入最後倒數階段，截至9月25日，發票登錄總金額已突破五億，持續帶動嘉義市消費熱潮，刺激買氣、振興經濟！市府提到，至雙十假期前嘉義市精采活動不斷如9月28、29兩日，北香湖公園光織影舞邀請歌手周蕙、火舞演出，不容錯過；10月5、6兩日「街舞首都」舞動城市，精采活動不斷，歡迎民眾把握10月10日止的購物節，及10月13日的最後登錄時間，來嘉消費、登錄發票，把百萬休旅車開回家。

嘉義市購物節合作店家　備環保提袋容器可獲獎勵金

嘉義市購物節合作店家　備環保提袋容器可獲獎勵金

嘉義市購物節「滿千送百」倒數3天

嘉義市購物節「滿千送百」倒數3天

嘉義市購物節發票登錄金額突破1億

嘉義市購物節發票登錄金額突破1億

嘉義市購物節登場　抽豪車黃金和機票

嘉義市購物節登場　抽豪車黃金和機票

關鍵字：

嘉義市購物節

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面