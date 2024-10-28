嘉義市購物節破8.3億　「瘋狂刷手」個人消費破3千萬





▲ 2024嘉義市購物節破8.3億再創佳績 百萬油電車、百萬現金得主歡喜領獎、嘉購王消費破3千萬 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024嘉義市購物節於7月1日開跑至10月10日，在一片歡呼聲中圓滿落幕！今年發票登錄總金額高達8.3億元，不僅打破去年紀錄，更創下歷年最佳成績，其中「嘉購王」的個人消費金額達3,788萬元，亦刷新5年來最高紀錄，電子支付消費額更衝上3,360萬元，是去年的2倍。

今(28)日由黃敏惠市長親自頒發「Toyota Rav4的百萬油電車-尊爵版」、特獎「佰萬現金」、貳獎「歐洲雙人來回機票」、參獎「光陽電動機車」、肆獎「飯店住宿券」以及電子支付專屬獎「臺銀黃金」等大獎。黃敏惠市長感謝旅館、店家夥伴以及市民朋友，讓嘉義市購物節成功掀起一股消費熱潮，活絡嘉義市買氣與觀光人潮，展現嘉義市驚人的消費力！

勇媽市長黃敏惠在頒獎典禮現場，感謝「嘉義市不動產商業同業公會」連續4年支持嘉義市購物節並贊助電動機車，還有「嘉義市旅館商業同業公會」連續5年支持「住宿送600嘉遊金」活動，今年共有23家特約旅宿、478家特約店家共同響應，其中很感謝「耐斯王子大飯店」、「嘉義福容voco酒店」、「新悦花園酒店」贊助飯店頂級房型住宿券，鼓勵民眾來嘉旅行、刺激消費！感謝所有在地業者們全力投入資源與心力支持購物節，大家攜手合作，一同振興經濟，讓嘉義市更好！



黃敏惠市長表示，嘉義市是個小城市，但能量很大，購物節已經邁入第5屆，過去幾年，曾面對疫情衝擊及考驗，但在各界的用心，以及議會的支持，凝聚起大大的力量，今年購物節發票登錄總金額又創下歷史新高，打破歷年紀錄衝破8.3億；雲端發票登錄總筆數也高達60萬7,349筆，比去年成長4成。嘉義市致力於打造「全齡共享 世代宜居」的城市，推廣永續行動上更是不遺餘力，感謝市民永續公司執行長林庠序在「2024嘉義市購物節」期間與市府及金融單位、在地店家、產業攜手合作，以「全民碳集：美麗城市」平臺為基礎，推動各項環保行動的同時還能賺取獎勵金，期待在永續政策的助力，帶動城市的經濟發展、社會進步，更重要的是兼顧環境保護，期待嘉義市的經濟發展逐年成長、再創高峰！

民眾除了來嘉義市玩，住宿有優惠，消費還能抽大獎。購物節活動也受到全國民眾及在地市民的熱烈支持，今年嘉義市還榮獲觀光旅遊金獎肯定，帶動嘉義市國旅熱潮，歡迎大家常常來嘉購物、來嘉住，一同感受嘉義市的美好。

Toyota Rav4的百萬油電車尊爵版得主來自嘉義市的李小姐，中獎發票是在全家便利商店、麥當勞、家樂福及NET等店的一般生活消費，李小姐從嘉義市購物節第二屆開始參加，雖然前幾屆都沒有抽到獎項，但今年參加第五屆非常幸運的就抽中百萬名車大獎，李小姐剛接到電話以為是詐騙，後來求證後確定自己抽到大獎，直呼非常幸運，她說自己的車子已經開了20幾年，一直很想要換車，剛好此次抽到的車款是自己非常喜歡的，感謝黃敏惠市長與市政府舉辦購物節活動，讓她有機會美夢成真，李小姐也分享，這次得獎的秘訣是使用雲端發票，這樣不僅環保減少紙張浪費，又能確保中獎時發票不會不見，或是找不到而錯失得獎機會。

抽中特獎百萬現金的得主，是來自嘉義縣的蘇小姐，近日出國剛回到臺灣就接獲得獎通知，中獎發票是在好市多購買蔬果，沒想到日常消費就能抽到現金一百萬，喜從天降，直呼太幸運了！而電子支付專屬獎頭獎的得主是嘉義市的李小姐，趁著購物節檔期換購洗衣機參加抽獎、響應數位支付，幸運獲得臺灣銀行發行的黃金（幻彩條塊20g），開心將大獎抱回家！現場也有參加四屆購物節年連中獎的黃小姐直呼嘉義市購物節真的很棒，也跟購物節非常有緣分，她分享，曾經中獎黃金與日本機票，今年更是抽電動中摩托車，身旁身旁親友都非常羨慕，並紛紛表示明年一定要參加嘉義市購物節。她也不諱言分享自己中獎秘訣就是，善用雲端發票，平時也多做公益、心存善念，抽獎保持平常心看待。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，今年不僅發票登錄總額創新高，購物節連續3年開放民眾使用載具系統綁定，完成後就可以直接匯入嘉義市的消費記錄並自動產生抽獎序號，讓抽獎變得更方便，帶動消費者一起進入減紙減碳的數位化生活。今年活動第一大獎百萬油電休旅車乙名、特獎一百萬現金乙名與貳獎歐洲雙人來回機票乙名、參獎光陽電動機車10名、肆獎飯店住宿券3名以及電子支付專屬獎頭獎臺銀黃金乙名、嘉購王1名等得主，皆於今日到嘉義市政府頒獎典禮領獎。

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