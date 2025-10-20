　
嘉義市購物節大獎抽出了！旗艦油電車+百萬現金...2幸運兒曝光

▲▼ 2025嘉義市購物節最大獎百萬油電車、百萬現金得主出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 2025嘉義市購物節最大獎百萬油電車、百萬現金得主在秘書長陳永豐手下抽出幸運得主 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025嘉義市購物節於10月12日圓滿落幕，嘉義市政府於10月20日於嘉義市購物節FB粉絲專頁線上直播抽獎，由嘉義市秘書長陳永豐代表黃敏惠市長用彩球機抽出頭獎「Toyota Corolla Cross百萬油電車-旗艦版」乙名和特獎「壹百萬現金」乙名，同場也以電腦抽獎抽出電子支付加碼獎獎項，包含「iPhone17手機與AirPods第四代耳機」、「iPad Pro 256GB平板」、「現金16,800元」…等10名大獎得主，現場也邀請嘉遊金發放第一名的特約旅宿業者承億文旅桃城山樣子簡巧珊品牌長來到直播現場一同抽出特約旅宿加碼獎「現金16,800元」，獎項非常豐富。

▲▼ 2025嘉義市購物節最大獎百萬油電車、百萬現金得主出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

陳永豐秘書長表示，顧經濟、拚民生一直是黃敏惠市長第3、4任的重要政見，從109年起辦理嘉義市購物節，6年來不斷突破、持續成長，從第1年發票登錄金額僅2億元，到今年發票登錄金額達到10.9億元，這不只是數據年年創下新高，也反映出嘉義市店家推出的產品及服務受到全台民眾肯定與支持。

特別值得一提的是，嘉義市營利事業銷售額也從108年起隨著購物節一樣連續6年創下歷史新高，113年首次突破3,000億元大關，這是所有嘉義人共同努力的成果，也是拚經濟、顧民生最有力的證明！

▲▼ 2025嘉義市購物節最大獎百萬油電車、百萬現金得主出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

陳永豐秘書長抽出頭獎Toyota Corolla Cross的百萬油電車乙名，得主為鍾O琦，序號為839347；特獎壹百萬現金乙名，得主為蔡O璋，序號為056591。並由嘉義市政府建設處長抽出電子支付專屬獎共10位得主，包含頭獎「iPhone17手機與AirPods第四代耳機 」乙名、貳獎「iPad Pro 256GB平板」乙名、參獎「現金16,800元」8名。

另外也特別邀請今年發放嘉遊金成績奪冠的承億文旅桃城茶樣子品牌長簡巧珊，抽出今年新增的特約旅宿加碼獎「現金16,800元」1名，同場也公布「嘉購王」得獎主，累計登錄發票金額3,911萬8576元，共有98名民眾登錄金額都破百萬的成績，顯示嘉義市消費力不容小覷。

▲▼ 2025嘉義市購物節最大獎百萬油電車、百萬現金得主出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府表示，中獎名單將於10月21日於「嘉義市購物節」臉書粉專公告，之後會透過電子郵件或電話等方式進行中獎通知；每名中獎人都要攜帶身分證及親簽領據，紙本發票登錄的中獎人需再攜帶中獎發票正本，電子支付加碼獎中獎人則需攜帶使用電子支付付款的手機並提供消費紀錄，在10月21日起到10月27日至市府1樓(地址：嘉義市中山路199號)，建設處工商科購物節窗口進行獎項核對及領獎作業。若是中獎人無法親自至市府辦理，請於10月27日前(以郵戳為憑)將發票正本與領獎所需文件郵寄至活動承辦單位，核對無誤即可領獎，如逾期或資格不符將視同棄權。

詳細得獎名單將會公布在2025嘉義市購物節Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival。

