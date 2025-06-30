嘉義市購物節全力加碼！最大獎送豪華油電車　特獎拿百萬現金

▲▼ 「嘉義市購物節」啟動，公單位串聯在地商圈、飯店旅宿業者拉抬人氣。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025「嘉義市購物節」將於7月1日至10月12日盛大登場！黃敏惠市長今（30）日在記者會上宣布今年活動機制全面升級，最大獎送百萬汽車、特獎送一百萬現金，來嘉住宿送600嘉遊金、再加碼專屬四重抽等各式好康，只要消費滿500元就有機會把大獎帶回家！期待升級好禮與自7月起一連串的精采活動以及中秋和國慶連假能帶動買氣，市府與民間攜手共創商機。

黃敏惠表示，嘉義市購物節已邁入第六年，自辦理以來深受各界好評，成為地方行銷與觀光振興的成功典範。嘉義市政府秉持「經濟發展、商圈活絡、觀光促進」三大目標，讓更多人認識嘉義、喜歡嘉義、愛上嘉義。去年購物節吸引超過91萬筆消費發票登錄，創下超過8.3億元的消費總額，也讓電子支付的普及率明顯提升，象徵城市經濟活力大幅提升。

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黃敏惠同時也感謝議會、旅宿業者、在地商圈及嘉義市不動產商業同業公會的支持，加上議會長期關心地方經濟發展，在政策推動上給予高度支持，成為購物節成功的重要後盾，共同打造出獎項豐富的購物盛事，帶動城市觀光與消費，讓更多人看見嘉義的魅力與活力，展現出嘉義市民齊心拚經濟的團結力量。

黃敏惠補充，嘉義市在觀光、經濟上的不斷發展，每到假日總可見滿滿的人車潮，交通成為城市進步的一大挑戰。市府除了積極規劃停車場建設外，也將持續爭取高鐵嘉義站聯外輕軌，回應城市發展與民眾需求。

建設處田長沛處長表示，嘉義市購物節從起初的2.2億元業績成長到7.5億元，去年更突破8.3億元，因此我們今年訂下新的目標，希望挑戰8.8億元，再創佳績。今年購物節也積極響應永續與數位城市願景，全面導入環保與智慧化機制。原本紙本形式的「嘉遊金」全面數位化，整合至購物節LINE@官方帳號綁定使用，方便又環保；「電子支付專屬獎」也擴大適用範圍，除原有LINE Pay、台灣Pay、Carrefour Pay，今年再新增支援「全支付」，鼓勵更多民眾以電子支付參與活動，不但流程更便捷，也實踐低碳城市目標。

田長沛處長也特別感謝「嘉義市不動產商業同業公會」連續5年支持嘉義市購物節並贊助電動機車，還有「嘉義市旅館商業同業公會」連續6年支持「住宿送600嘉遊金」活動，號召耐斯王子大飯店、樂億皇家渡假酒店、嘉義福容voco酒店、承億文旅、里亞行旅、新悦花園酒店、智選假日酒店、葉綠宿．漫漫回嘉、真珠大飯店等在地旅宿贊助飯店住宿券，鼓勵民眾來嘉旅行、刺激消費！感謝所有在地業者們全力投入資源與心力支持購物節，一同振興經濟！

「嘉義市購物節」除了購物抽大獎，更以吸引外地觀光客為核心，推出「來嘉住宿四重抽」。活動期間，凡入住嘉義市特約旅宿，即可獲得600元嘉遊金，作為旅遊期間可於特約店家使用的消費抵用券。更重要的是，入住旅客將可同時獲得「即時抽」、「週週抽」、「住宿專屬抽」三層抽獎機會，若搭配電子支付(LINE Pay、台灣Pay、Carrefour Pay、全支付)消費交易，更可解鎖第四重抽獎機會。不但可於入住「即時抽」，馬上試手氣，更可登錄消費發票，每週再抽萬元現金、光陽電動機車和百萬大獎！

民眾只需憑2025年7月1日起至2025年10月12日間，營業稅設籍於嘉義市店家所開立的發票，不限單筆消費金額，加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄發票，即可累積積分，一元即1分，滿500分可獲得一個抽獎機會，滿1000分可獲得兩個抽獎機會，每人最多可獲200個抽獎序號，愈早登錄中獎機會愈高！邀請全國民眾一起來嘉義市購物抽大獎，消費500獎不完！詳細活動辦法、特約旅宿與特約店家名單，將陸續公布於嘉義市購物節Facebook粉絲專頁，歡迎民眾即刻追蹤掌握最新好康。

嘉義市購物節Line ID：@wubuywubobi

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