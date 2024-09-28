嘉義市購物節發票登錄金額破5億　登錄最後期限10／13

▲▼ 嘉義市購物節倒數2週，發票登錄破5億。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市購物節活動進入最後倒數階段，截至9月25日，發票登錄總金額已突破五億，持續帶動嘉義市消費熱潮，刺激買氣、振興經濟！市府提到，至雙十假期前嘉義市精采活動不斷如9月28、29兩日，北香湖公園光織影舞邀請歌手周蕙、火舞演出，不容錯過；10月5、6兩日「街舞首都」舞動城市，精采活動不斷，歡迎民眾把握10月10日止的購物節，及10月13日的最後登錄時間，來嘉消費、登錄發票，把百萬休旅車開回家。

此次登錄發票金額突破5億元的幸運兒是來自嘉義縣的洪小姐，登錄發票是購買Toyota汽車，消費金額近300萬！昨天才去Toyota 交車、拿發票，業務特別提醒要趕快登錄抽大獎，沒想到今天一登錄就馬上接到通知獲贈「破億加碼獎」8800元！交車又中獎，真的是好運連環發！

嘉義市政府建設處田長沛處長表示， 10月2日及10月9日的「週週抽好禮」將分別抽出嘉義市不動產開發商業同業公會熱情贊助的10臺光陽電動機車，非常感謝嘉義市不動產開發商業同業公會連續四年的支持與參與！另外還會抽出雙人歐洲機票、耐斯王子大飯店、福容voco酒店與新悦花園飯店住宿券等精采大獎。10月16日將抽出頭獎百萬油電車TOYOTA RAV4乙臺以及特獎一百萬現金乙名，同時也會抽出電子支付專屬獎的頭獎臺銀黃金(幻彩條塊20g)及貳獎iPhone最新款手機與參獎現金1萬6800元等多項好禮，並公布「嘉購王」得主！請大家把握機會到嘉義市消費並登錄發票，成為百萬富翁不是夢，下個幸運得主就是你！

建設處表示，目前嘉義市購物節登錄發票筆數總計63萬4,524筆，消費者只須憑113年7月1日起至10月10日止，營業稅設籍於嘉義市店家消費所開立的發票，加入嘉義市購物節LINE@好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄發票資訊，累積金額滿500元就可參加抽獎。市府也特別提醒，發票最後登錄截止時間為10月13日23點59分，請民眾把握時間、提早登錄，就有機會把大獎帶回家！嘉義市購物節詳細活動辦法請參考 : https://reurl.cc/NQKeWq