在北海道遇到熊「還跟熊對到眼」　她曝路段：有去的人要小心

▲有網友遇到熊。（圖／@yttung_510授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

日本部分區域近來有熊隻頻繁出沒，就有網友發文透露，她去北海道時，正巧看到一隻熊，如果有其他旅客正巧要去知床，務必特別小心。貼文曝光後，底下網友也表示，「還好在車上」、「知床本來就很多熊了，2019年自駕也有遇到」。

這名網友在Threads「@yttung_510」上發文表示，她在北海道第一次看到熊，且還跟熊對到眼，雖然遠遠看還蠻可愛的，但也還好在車上，不然應該會嚇到。她也在串文底下透露，「遇到熊的位置是在北海道知床的山路上」，大家如果剛好要去那邊，務必小心。

畫面曝光後，底下網友紛紛回應，「上次看一個影片，一個玻璃被熊打爆，還好車內的人開很快趕快離開，不然應該也是被抓出來吃掉，真的看到熊，熊不跑過來已經萬幸」、「這隻看到車子跟人還會跑，還沒學會攻擊人算是幸運，東北地區的熊襲事件到直接撲人的地步了」、「這隻可愛是因為牠已經吃飽了在散步」。

近來日本東北地區頻傳熊隻攻擊事件，甚至連東京住宅區，都有民眾目睹熊隻出沒。若碰上熊，應該怎麼做？根據「公益財團法人知床財團」，如果離熊很遠、熊沒有注意到自己，請慢慢走開；若熊突然出現，請慢慢舉起並揮動雙臂，然後悄悄離開，並且在自己和熊之間放樹木或其他物體，避免熊突然衝過來。

如果與熊的距離小於20公尺，不要大叫或逃跑，因為這會讓受到驚嚇的熊更加驚恐，進而引發防禦性攻擊，所以這時要保持安靜，慢慢舉起並揮舞雙臂，平靜的和熊說話，如果有障礙物，最好悄悄移動到中間，並提前準備防熊噴霧；如果熊突然朝自己衝來，則要保持冷靜，然後慢慢後退，並盡可能在自己和熊之間設置障礙物，「如果你有防熊噴霧，請準備好」。