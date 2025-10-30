高鐵站搭Uber可享點數回饋　再抽1600元等值車票

▲Uber攜手台灣高鐵，推出「TGo 點數回饋活動」。（圖／Uber提供）

記者李姿慧／台北報導

年底旅遊旺季將至，高鐵站接駁需求持續升溫。Uber今(30)日宣布攜手台灣高鐵，推出「TGo 點數回饋活動」，即日起使用Uber App前往或離開指定高鐵站，即可獲得單趟100點TGo點數回饋，Uber會員可享200點回饋，還可抽最高800點點數，折抵價值1600元的高鐵車票。

根據 Uber 平台數據，今年1月至9月高鐵站接駁行程較去年同期成長超過兩成，7月至8月暑期期間更成長約 40%。其中，以高鐵台中站的行程數最多，顯示旅遊旺季與短期連假期間，國內旅遊帶動接駁叫車需求明顯上升。

瞄準接駁商機，Uber也攜手高鐵祭出點數優惠，即日起至12月31日止，乘客完成兩步驟即可享有 TGo 點數回饋，其中「步驟一」要輸入優惠序號TGOTRAVEL，「步驟二」為完成指定高鐵站行程。

Uber公司表示，一般用戶每趟可獲100 點TGo點數，Uber One會員則可獲200點TGo點數及最高5% Uber One點數回饋，TGo 點數數量有限，兌完為止。此外，11月9日前完成指定行程的乘客，每周有機會抽中8000點TGo點數，可折抵約1600元高鐵票價。

台灣高鐵TGo會員也可透過「TGo 點數 365」平台將點數兌換為Uber或Uber Eats抵用券，並於Uber App內新增票券序號，可再享100元Uber「提前預訂功能」乘車優惠，活動至11月30日止。

此外，用戶數突破470萬的LINE GO與WeMo跨平台合作，推出「LINE GO共享機車」服務，躍升整合「四輪＋二輪」的一站式智慧交通平台。用戶可直接從 LINE 主頁進入LINE GO，即能使用共享機車服務，服務初期涵蓋台北、新北、台中、台南、高雄等主要城市，並支援隨租隨還方案。

LINE GO也聯手foodpanda跨界合作，攜手打造「食＋行」會員專屬生活場景，即日起至2026年3月31日期間，雙方會員可互相享有pandapro新戶2個月免會費及LINE GO等值650元交通金。