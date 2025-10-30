日本首相高市早苗抵達南韓釜山　下午將與李在明會談

▲日本首相高市早苗30日搭乘專機從羽田機場飛抵南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗為了出席亞太經合會（APEC）領袖會議，今（30）日下午2時48分（台灣時間下午1時48分）抵達南韓釜山金海國際機場，隨後前往慶州準備與南韓總統李在明展開首次會談，雙方預料將就修復日韓關係、推動「穿梭外交」、以及經濟與安全合作等議題進行廣泛討論。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，高市早苗此次訪韓為期3天2夜，將停留至11月1日，除出席APEC峰會外，也計畫與多國領袖舉行雙邊會談，目前日方正協調高市與中國國家主席習近平明（31）日進行會談。她在東京羽田機場表示，預計抵韓後立即與李在明會晤，希望進行「有意義的對話」，強調願與亞太各國建立互信關係，共同推動地區和平與繁榮。

這場峰會備受矚目，因為高市早苗是繼石破茂辭職後，首位與李在明進行正式會談的日本首相，雙方能否延續此前在石破茂、岸田文雄「穿梭外交」氣氛，成為外界觀察焦點。

報導指出，高市早苗過去被視為右翼保守派，曾多次參拜供奉二戰A級戰犯的靖國神社，但近期在秋季例大祭期間，考量到日本與南韓、中國的關係與國際外交氛圍，決定暫時不前往參拜，展現務實姿態。

李在明政府則延續「雙軌外交」原則，將歷史問題與經濟合作分開處理，力求穩定兩國關係，並深化實質合作，強調務實且追求國家利益的原則。據悉，兩人會談除了討論經濟與安全領域的夥伴關係外，也可能觸及北韓（朝鮮）核武導彈威脅與供應鏈安全等地區議題。

南韓總統辦公室透露，高市早苗上任後，李在明曾派出國家安保室長魏聖洛前往東京祝賀，顯示韓方有意維持雙邊溝通管道。韓媒分析，若此次會談順利，將為兩國恢復領導人互訪的「穿梭外交」奠定基礎，象徵日韓關係有望邁向穩定。