「川習會」結束了！閉門會談1小時40分　川普秒登機返美

▲美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

「川習會」剛剛宣告落幕，美中領導人閉門會談約1小時40分，2人睽違6年見面時立刻握手致意，步出會場後再度握手告別。習近平上車之後隨著車隊離開，川普則已經搭上空軍一號返回美國，並未舉行聯合記者會。

外界預期，美中將達成初步的貿易戰休兵。會談登場前，川普被記者問及美中是否會在30日簽署協議。他對此回應，「有可能，我們彼此之間非常了解」。不過，川普也在會前指示五角大廈立刻開始進行核武測試，引發外界關注。

在會談現場，川普稱讚習近平是「非常強硬的談判者」和「偉大領袖」，並透露「我們已經在很多事情上達成共識，現在會再達成更多協議」。

習近平則感謝川普對加薩停火協議的「重大貢獻」，稱讚對方積極參與泰國與柬埔寨的邊界和談。他坦言北京與華府並不總是意見一致，但儘管如此，2名領袖仍應該「作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」

台灣長期都是美中重大分歧議題之一。川普先前坦言不確定是否會跟習近平談到台灣，「他可能會想要問一下，但沒什麼好問的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）」。

不過，多間外媒曾引述知情人士說法報導，北京正尋求美國正式表態、更改政治論述，從「不支持台獨」升級為「反對台獨」。CNN指出，華府官員雖認為川普不太可能在會談中被迫表態反對台灣獨立，但川普拒絕排除讓台灣成為美中貿易談判籌碼的可能性，讓台北當局擔憂美方立場動搖。多名消息人士則指出，台灣有意改派駐美代表，加強與川普圈子的有效互動。

目前尚不清楚2人是否談及台灣議題，但台灣外交部對於台美關係有信心。林佳龍受訪時回應，包括APEC或川習會等，台美政府間溝通管道很暢通，也很順利在進行。至於駐美部分，「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好」。







根據BBC報導，除了川普之外，美方出席人員還包括國務卿盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾等人。除了習近平之外，中方出席人員還有國務院副總理何立峰、外交部長王毅、商務部長王文濤等人。

美中5月達成貿易休戰協議，讓針鋒相對的關稅戰暫時和緩，但在過去數月期間，雙方關係依舊動盪。

美國持續遏制其競爭對手的科技發展，對中國獲取輝達先進運算晶片實施嚴格控制。在此之際，中國也採取攻勢，收緊對其稀土出口的管制。所有上述議題以及TikTok美國業務等相關話題，都將擺上川習會談判桌。

