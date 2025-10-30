大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

▲習近平與川普在釜山會晤。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平和美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在韓國釜山進行會晤，而此消息是習近平出發赴韓國的前一天，大陸官方才進行「單獨官宣」。港媒分析指出，這一安排不同以往，有「不同尋常」的用意。

《香港01》報導，以往在國際會議間隙進行的領導人會晤，大陸一般不會特別官宣，重點宣佈的一般是領導人出訪參會的行程。例如川普第一任期時，習近平和川普在2019年日本大阪G20會議期間舉行會晤，大陸外交部行前只宣佈了習近平出席G20行程。

然而，此次大陸外交部按照慣例在10月24日就宣佈了大陸國家主席習近平將出席APEC領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問的消息。報導分析，習近平與川普的會晤，大陸官方單獨官宣，並且會晤的地點並不是韓國APEC的舉辦地慶州，而是釜山，「這說明中美關係中美領導人會晤不是國際會議的附屬品」。

報導認為，習近平在韓國期間必然還會與其他參加APEC的領導人舉行會晤，但是中美會晤被單獨官宣，顯然有別於一般意義上的國際會議期間領導人會談。中美關係的特殊性、重要性不言而喻。

大陸官方10月29日官宣時的用詞是「經中美雙方商定」，不是誰邀請誰，可見這次見面是一次平等的會晤。