川習會未提台灣！　川普：可能很快簽署美中貿易協議

▲川普表示，美中達成多項決定，可能很快就能夠簽署美中貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

川習會歷時1小時40分鐘落幕。美國總統川普30日搭乘空軍一號返美途中表示，這次與中國國家主席習近平的會晤非常棒，美中達成多項決定，可能很快就能夠簽署美中貿易協議。他也透露，川習會並未提到台灣。

CNN、彭博、衛報等報導，這次川習會目前的主要進展涵蓋多項，包括美國對中國的芬太尼（fentanyl）關稅下調10%、中國取消稀土出口限制、中國立即採購美國大豆，以及川普將於明年4月訪問中國。

川普證實，美國會降低對中國的關稅，換取中國恢復採購美國大豆、保持稀土出口、打擊芬太尼非法交易，「我們在很多方面都達成共識，大量的大豆與其他農產品將立即開始採購」。他也說，這場會談並未討論到部分具體議題，但有聊到半導體晶片，「如果以1到10來打分數，與習近平的會晤可以打12分」。

針對美中貿易協議的部分，川普提到，雙方已經達成協議，可能很快就會簽署，因為美中之間並無太多重大障礙，並稱美中有貿易協議，「現在我們每年都會重新針對協議進行談判協商，但我認為這項協議會持續很久。這是為期1年的協議，1年之後我們會將其延長」。