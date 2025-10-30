川普親民一面曝光！入住韓飯店「秒點這道餐」　主動跟員工合照

▲川普在南韓慶州APEC峰會發表演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普正在南韓參加亞太經濟合作會議（APEC），私下親民一面也被媒體曝光，包括主動提議跟飯店員工合照，以及透過客房服務點了一份起司漢堡，還特別要求多加起司與番茄醬。

《韓聯社》報導，川普訪韓期間下榻慶州希爾頓酒店，並於29日下午4點30分入住。他一抵達8樓的VIP專屬套房，立刻透過客房服務點了一份起司漢堡，特別叮囑多加一點番茄醬跟美式起司，同時加點薯條一起享用。

根據飯店員工說法，川普「把漢堡、薯條和番茄醬吃得一乾二淨，看起來非常滿意。」值得注意的是，川普並未飲用他最熱愛的可樂。

▲川普與南韓總統李在明一同參加晚宴。（圖／路透）

休息大約2小時後，川普出席韓國總統李在明在飯店大宴會廳舉辦的國宴晚餐，席間也對料理讚不絕口，不僅主動向員工表示「食物味道非常棒，謝謝」，甚至親自提議與現場服務人員合影留念。

報導指出，當晚國宴菜單包括慶州千年韓牛里肌、慶州南山松茸、九龍浦鰈魚、英月烏骨雞松露餃子，以及搭配智異山養殖魚子醬等頂級料理。

不過，為了確保美國總統的人身安全，希爾頓酒店採取極其嚴密的維安措施。員工透露，「除了進入宴會廳的工作人員之外，其他人只能遠遠看見總統的背影。」

川普所住的8樓客房平時只提供給VIP賓客入住，房間窗戶額外加裝防彈玻璃。他在飯店內移動時，全程由美國維安人員貼身陪同，不僅使用員工電梯，從停車場到電梯的路線，更是沿途搭設帳篷遮蔽。此外，川普入住期間，並未使用其他飯店設施。