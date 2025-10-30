川習會圓滿落幕！中方保鑣「追車畫面」曝光　肉身保護習近平

▲中國國家主席習近平搭車準備離開金海國際機場，中方隨扈人員追車、護車。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普、中國國家主席習近平今（30）日上午在南韓釜山金海國際機場會晤，雙方進行長達1個小時40分鐘的會談。稍早結束後，川普已經率先搭乘專機空軍一號返回美國；至於習近平，則是搭乘專車離開釜山，驅車前往慶州，而中方隨扈人員追車一幕被鏡頭拍下。

根據《美聯社》，川普、習近平兩人在會談結束後，先後離開釜山金海國際機場，臨行前，川普還在習近平的耳邊講悄悄話，兩人握手的景象也被鏡頭巧妙捕捉。會後，習近平搭乘車頭掛有中國國旗的黑色專車，準備駛離釜山、前往慶尚北道慶州出席亞太經合會（APEC）。

▼會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲習近平車隊駛離金海國際機場，街道群眾揮舞中國國旗歡送。（圖／路透）

英媒《BBC》指出，當習近平的中方車隊離開金海國際機場時，機場外的街道出現大批民眾與隊伍揮舞中國國旗迎接習近平，然而其實這場歡送習近平的隊伍是經過「精心策劃」，因為現場可以見到一些官員正在使用普通話向群眾告知，他們應於何時何地揮舞旗幟。

同時，任何反中的抗議活動都被有效阻止，習近平將前往出席APEC峰會，而這也是他時隔11年再度訪韓。