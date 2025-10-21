瑞芳警車遭聯結車追撞！支援勤務停等紅燈　車尾爛毀畫面曝

▲瑞芳警分局巡邏車停紅燈，慘遭聯結車「追尾」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區台2線81.7公里處今（21日）下午2時41分許，發生一起交通事故。一輛瑞芳警分局的巡邏車，在執行公務途中停等紅燈時，遭後方一輛聯結車追撞，導致巡邏車後保險桿毀損，所幸現場並未造成人員受傷，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。

據了解，事發當時該巡邏車正前往支援交通疏導管制勤務，於路口停等紅燈時遭後方聯結車撞上。警方隨即對雙方駕駛實施酒精測試，測得值均為0，排除酒駕情事。