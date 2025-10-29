打造更安全、安心的道路環境　南市府穩健落實交通防制工作

▲市長黃偉哲主持10月份道路交通安全會報，感謝各局處跨域合作，全力守護市民用路安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府28日召開2025年10月份道路交通安全會報，由市長黃偉哲主持，針對今年前三季交通安全防製作為進行階段性檢視，根據統計，今年7至9月車禍死傷人數均明顯下降，A1類死亡事故較去年同期減少21人、降幅達42%。

黃偉哲表示，交通安全是市府施政的重要基石，感謝各局處跨域合作，從「工程改善、全齡教育、精準執法」三大面向全力推動，落實33項具體工作，穩健深化交通安全文化，打造更安全、安心的道路環境。

黃偉哲指出，今年前三季的防製作為已展現初步成果，1至8月事故受傷人數亦減少476人（降幅1.6%），顯示策略方向正確。市府將持續落實年度計畫、追蹤轄區事故熱區健檢，同步推動人本交通與校園交安教育，讓安全理念從學童紮根，逐步融入市民日常生活。

交通局長王銘德表示，今年道路及交通工程推動進度穩健，截至9月底已完成行人安全設施改善258處，包括行人專用號誌、行人專用時相、標線型人行道、綠底行穿線、行人庇護島與行穿線退縮等；另完成非號誌化路口改善47處、易肇事路段8處、校園周邊改善46處，預計年底全面完工，降低交通衝突風險，確保學童與行人安全。

他補充，教育局與交通局攜手推動交通安全教育課程與教師研習，截至9月底已開設422節交通安全課程、28場教師研習，並配合「路老師」及樂齡中心深入社區辦理160場高齡者安全宣導。另以「府城有禮 人本交通新文化」為主題，結合校園劇場、夜市互動、交通特派員及創意著色比賽等活動，多元推廣正確用路觀念。

在執法面，警察局針對高風險違規行為加強取締，截至9月底止，取締不停讓行人2891件、非號誌路口未停車再開1454件、人行道違停57689件、道路障礙2155件，均較前三年同期明顯增加，展現強化執法決心。另針對高齡者事故熱區與通學路段，結合重點時段與地區實施宣導與取締，持續落實交通秩序維護。

交通局表示，會議由道安團隊共同檢視各項成果，持續透過跨局處合作與溝通，強化工程、教育與執法三大面向，讓交通安全工作更具整體性與連續性。未來市府團隊將持續關注事故熱區與高風險族群，系統性推動防製作為，降低事故風險，全力守護市民的用路安全。