元智大學學生研發「ROAD JUDGER」 打造安全有禮道路環境

▲元智大學資工系師生研發「ROAD JUDGER」獲大專院校資訊應用服務創新競賽全國第一名。（圖／元智大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

隨著對行人安全的關注逐漸攀升，未給予行人優先權者處以罰款，元智大學資工系師生研發「ROAD JUDGER」，透過即時車速偵測、違規偵測等多項功能提醒駕駛，給用路人、行人更安全、有禮的道路環境。

政府現行的交通安全措施，缺乏一個全面評估駕駛行為的系統。元智大學資工系簡廷因教授指導學生陳苡翔、林家煒、林承頡、徐英豈、柯翔崴、楊子枋、蟻嘉彬、鄭傑名等人，設計「ROAD JUDGER」，整合即時車速偵測、違規偵測、適應不同天氣情況、駕駛者習慣分析等多項功能，為駕駛者提供一個行車安全的評估工具。

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▲▼整合即時車速偵測、違規偵測、適應不同天氣情況、駕駛者習慣分析等多項功能，為駕駛者提供一個行車安全的評估工具。（圖／元智大學提供）

簡廷因表示，「ROAD JUDGER」是利用物聯網及攝影機等儀器，配合影像辨識和深度學習技術，開發系統，偵測行人的存在，並根據車輛速度和行人速度等資料，完成此系統。未來系統將與行車紀錄器結合後成為新型的智慧型行車紀錄系統，為駕駛者和道路使用者帶來更安全、更智慧的行車體驗。

此發明在第28屆大專院校資訊應用服務創新競賽，嶄露頭角，獲得資訊應用組全國第一及友達AIoT智慧場域與ESG應用卓越組全國第三名。

團隊鄭傑名同學表示，夥伴們投入大量的腦力與精力，最終透過團隊合作才完成專題。在開發技術上，透過樹莓派進行邊緣運算的優點，結合現今流行的YOLO等AI技術，將各種數據進行統整及判斷，最後將結果傳送至使用者APP。此系統不僅能夠提供使用者即時回饋，還能避免因無網路而造成的不便困擾。