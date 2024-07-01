國民法官回娘家　吸取建言讓國民法官制度穩健向前行

▲台南地院特別舉辦「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，邀請親身參與前開二個案件審判之國民法官、備位國民法官回院分享意見及感想，沈揚仁院長致詞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民法官制度自2023年1月1日開始施行，新制與原有刑事訴訟制度大不同，最顯著的差異性在於有別傳統刑事訴訟之卷證不併送方式外，審理前檢、辯相互開示證據、協商之進行，均係國民參與審判制度特有之程序。

台南地院已於日前審結2023年度國審軍交訴字第1號及2023年度國審交訴字第2號2件國民參與審判案件，也是審、檢、辯三方實際運作新制度攻防審理之案件。為瞭解國民法官真實想法，台南地院特別於7月1日舉辦「國民法官回娘家：國民參與審判經驗交流分享會」，邀請親身參與前開二個案件審判之國民法官、備位國民法官回院分享意見及感想，希望持續完善制度。

這次交流會首先由台南地院大家長沈揚仁院長致詞並頒發紀念座，接續由第1、2場國審案件之審判長陳本良庭長擔任主持人，引導國民法官們就案件核心的審理、評議等階段提供意見，國民法官對此制度均表達了高度的肯定，均感榮幸能擔任國民法官。

另一方面也言無不盡、毫無保留的表達了自己在審理過程中的想法，包括檢辯詰問時間過於冗長、論告內容重複性過高、希望就量刑多提供參考的資料等，各項心得內容呈現出一般刑事審判案件所看不到的角度及面向，彰顯出國民法官參與審判制度獨有的價值。模擬經驗甚豐之伍安泰律師，也就國民法官是否有餘力閱覽卷證之問題提出與現場與會的來賓、國民法官共同交流。另合議庭鄧希賢法官、陳貽明法官及觀摩法官陳欽賢審判長、盧鳳田法官均提出不同問題開放讓國民法官自由應答，現場反應熱烈，活動圓滿結束。



全新的制度處處充滿挑戰，審檢辯攜手走在未竟之路上，有國民法官夥伴攜手一路同行，除了積極給予制度支持力量外，更不吝提出建言，持續互動及溝通，當是提升司法信賴、促進制度精進最大的助力。