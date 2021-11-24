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踏出穩健步伐！慈大足底核心肌群訓練器　3D列印速度快成本低

▲今年78歲的陳美正，以前走路彎腰駝背，還會不穩，透過醫師的推薦，開始使用訓練器。（圖／慈濟大學提供，下同）

今年78歲的陳美正以前走路彎腰駝背，還會不穩，透過醫師的推薦，開始使用訓練器。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「足底核心?」啥？連腳底都有核心肌群，慈濟大學物理治療學系楊志鴻老師和物治所研究生蕭永政、曹丹齡，共同研發了「足底核心肌群訓練器」，並與花蓮慈濟醫院老年醫學科主任高聖倫醫師合作，透過半年的臨床觀察，長者的動作、體態都有明顯改善，未來希望可以推廣到社區，幫助長者走的更穩，生活更健康。

▲今年78歲的陳美正，以前走路彎腰駝背，還會不穩，透過醫師的推薦，開始使用訓練器。（圖／慈濟大學提供，下同）

蕭永政解釋如何使用訓練器，左為高聖倫醫師。

「可攜式足底核心肌群訓練器」是慈大物治系師生研究的成果，歷經兩位研究生的研發，而主要設計則是由去年8月畢業的研究生蕭永政物理治療師，他以玉米環保材質為素材，利用3D列印的技術，完成訓練器的模型製作。

歷經5年從第1代到第3代不斷的改良，第2代的設計使用者必須自己用手組裝，可以根據使用者自己的腳型最調整，但長者使用後回饋，在組裝上較不順利，腳趾撐開器容易脫落，因此第三代訓練器類似拖鞋，本體除了利用3D列印外還有套模組裝。蕭永政表示，製作一雙訓練器差不多需要5-6個小時，成本約200多元，最開心的就是長者能透過訓練器改善生活，目前已經著手第四代的設計，希望從長者回饋中找到最合適的訓練器。

▲今年78歲的陳美正，以前走路彎腰駝背，還會不穩，透過醫師的推薦，開始使用訓練器。（圖／慈濟大學提供，下同）

利用腳趾和腳底的運動，加上按摩球，可以達到深層刺激肌肉的效果。

腳底功能退化會影響到走路、身體平衡和足部的變形，甚至有可能延伸到膝關節和髖關節，更甚引下腰部的不適。慈大物理治療學系楊志鴻老師表示，以前的人會赤腳走路，爬樹等等，深層刺激到腳底肌肉，但是現在因為鞋子的設計以及生活型態的改變，腳底肌肉和腳趾很少使用。這款訓練器，利用腳趾和腳底的運動，加上按摩球，可以達到深層刺激肌肉的效果，進而訓練這些肌肉的原有功能。而為了測試足底肌肉肌力，他們也研發了肌力測量器，他們發現使用訓練器後確實會增強足底肌肉核心群，對於肌少症或是肌肉退化有很大的幫助。

▲今年78歲的陳美正，以前走路彎腰駝背，還會不穩，透過醫師的推薦，開始使用訓練器。（圖／慈濟大學提供，下同）

測試足底肌肉肌力，也研發了肌力測量器，發現使用訓練器後確實會增強足底肌肉核心群。

楊志鴻老師表示：「改變長者站立，平衡，還有行走能力，透過這樣方式讓他們活動更自如，甚至可以不需要藥物解決膝蓋痛、足底不適等問題。」

今年78歲的陳美正，以前走路會彎腰駝背而且不穩，透過慈院老年醫學科主任高聖倫醫師的推薦，開始使用訓練器半年後，走路情形改善很多。陳美正說：「平衡感變好，現在走路也可以抬頭挺胸了。」

高聖倫醫師表示，伴隨年紀增加，長者肌肉力量會喪失，他們會覺得這是自然老化，但愈沒有注意愈容易惡化，甚至會造成跌倒或受傷，這款由慈濟大學物理治療學系設計的訓練器，使用過的長者回饋走路比較穩，疼痛狀態也緩解很多。

慈大楊志鴻老師表示，使用練習器時要先暖身，再進行腳底肌肉訓練，結束後再做點舒緩動作，一天五分鐘至10鐘就可以，希望透過慈濟大學與慈濟醫院的合作，「可攜式足底核心肌群訓練器」可以幫助長者恢復健康，保有優質的老年生活。

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