　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚禮穿露肩款式婚紗　19歲新娘被公婆狂嫌「好像沒穿」羞憤身亡

婚禮穿露肩款式婚紗　19歲新娘被公婆狂嫌「像沒穿衣」羞憤身亡。（圖／翻攝自X）

▲新娘因為穿露肩婚紗遭批評。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

亞塞拜然一名19歲新娘因為穿著露肩款式的婚紗，遭婆家親戚指責看起來太暴露、好像沒穿，因此心情受到巨大影響，最後因為無法忍受侮辱，新婚幾天後傳出身亡消息。

這起不幸事件發生在亞塞拜然明蓋恰烏爾市(Mingachevir)，19歲新娘馬梅德利(Lyaman Mammadli)在婚禮幾天後突然死亡，外界原本以為她是因為被強迫嫁給33歲年長丈夫Elnur Mamedli才會走上絕路，然而父親巴伊拉莫夫(Murad Bayramov)出面澄清，女兒是因為婚紗款式遭丈夫家人羞辱才會輕生。

巴伊拉莫夫表示，婚禮結束後，女婿和其父母為了女兒穿的婚紗款式，和他們起了嚴重爭執，「他們指責我說，真是丟臉，怎麼能讓女兒穿這麼丟人、暴露的婚紗，我和他們說這種婚紗款式很常見，然而直到第二天他們還是很生氣」。

巴伊拉莫夫難過表示，女兒最後因為承受不了婆家的指責不幸身亡，雖然喪禮當天女婿和親家有出席，但他拒絕讓他們留下來，並把人趕走。警方目前正在調查馬梅德利死因是否與婆家「霸凌行為」有關，將有可能提出刑事起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

騎單車遭喜鵲突擊　女遊客「左臉直接撞地」頸部骨折奇蹟存活

厭倦網路交友女租「大型廣告看板」找真愛　1個月狂收3500份申請

26歲女在空曠車廂遭男「掐脖脫褲」性侵　英勇女乘客出手救人

貪吃黃金貴賓犬聽零食聲立刻醒來　「炸毛打哈欠」可愛模樣爆紅

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

餵養5年橘貓突發狂狠咬　警嚇見「老夫妻全身流血」攻擊原因曝

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

複製安倍模式！　高市早苗送川普「安倍高球桿」

秋田縣野熊頻襲釀50傷！　知事急請「自衛隊支援」捕捉

婚禮穿露肩款式婚紗　19歲新娘被公婆狂嫌「好像沒穿」羞憤身亡

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

複製安倍模式！　高市早苗送川普「安倍高球桿」

秋田縣野熊頻襲釀50傷！　知事急請「自衛隊支援」捕捉

婚禮穿露肩款式婚紗　19歲新娘被公婆狂嫌「好像沒穿」羞憤身亡

川普、習近平將抵韓！APEC峰會啟動「史上最嚴維安」　部署2萬軍警

傳川習會可能在「釜山金海機場」舉行　韓媒分析原因

川普、高市早苗簽稀土協議！　美獲日本軍備大單

川普挺高市早苗：將成偉大首相！　對克服貿易爭端表示樂觀

寶可夢卡牌「國王級」收藏！開價1360萬　有買家上門了

高市早苗迎川普　口譯竟是「外務省員工」！背後巧思與安倍有關

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

黑豹旗／特殊狀況！宜寧高中遲未到場　楠梓高中奪下首勝

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

國際熱門新聞

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

熊出沒東京！恐難冬眠：人類讓牠們上癮

美股漲近340點！4大指數收盤全創新高　台積電ADR漲逾1％

川普排除以副總統身份「轉正」拚第三任期：太取巧不討喜

為逃漏遺產稅　兄妹在家藏10億日圓現金

川粉喊以副總統身分再戰2028　川普回應了

李多慧也朝聖過！南韓超夯貝果店傳員工過勞猝死

全球航空公司「不滿意排名」出爐　這家排第一

亞馬遜擬大規模裁員3萬人！　CEO：AI用更少人力創造更多效率

特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

俄羅斯石油公司難擋西方制裁：將出售全球資產

更多熱門

相關新聞

高院法官遭亞塞拜然遣返　法官協會：遺憾

高院法官遭亞塞拜然遣返　法官協會：遺憾

我國6名法官原訂參加10月份於亞塞拜然舉行的國際法官協會年會時，遭亞塞拜然不發給簽證。代表團團長、高院法官林伊倫日前赴亞國了解情況，但卻遭拒絕入境，只能再買機票返回杜拜。對此，法官協會上午發表聲明，「深表遺憾與關切，並呼籲IAJ建立一套明確、公正且透明的處理機制，以防止類似事件再次發生」。

普丁認了　亞塞拜然客機墜毀是俄方有錯

普丁認了　亞塞拜然客機墜毀是俄方有錯

婚紗鑽戒都不用！過來人曝真心話「1必要結婚支出」

婚紗鑽戒都不用！過來人曝真心話「1必要結婚支出」

畫面曝光　新郎「與新娘共舞」倒地猝逝

畫面曝光　新郎「與新娘共舞」倒地猝逝

統一企業攜手嘉義縣市　舉辦黃金鑽石婚活動

統一企業攜手嘉義縣市　舉辦黃金鑽石婚活動

關鍵字：

亞塞拜然新娘露肩婚紗Lyaman MammadliMurad Bayramov

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面