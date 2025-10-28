婚禮穿露肩款式婚紗　19歲新娘被公婆狂嫌「好像沒穿」羞憤身亡

▲新娘因為穿露肩婚紗遭批評。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

亞塞拜然一名19歲新娘因為穿著露肩款式的婚紗，遭婆家親戚指責看起來太暴露、好像沒穿，因此心情受到巨大影響，最後因為無法忍受侮辱，新婚幾天後傳出身亡消息。

這起不幸事件發生在亞塞拜然明蓋恰烏爾市(Mingachevir)，19歲新娘馬梅德利(Lyaman Mammadli)在婚禮幾天後突然死亡，外界原本以為她是因為被強迫嫁給33歲年長丈夫Elnur Mamedli才會走上絕路，然而父親巴伊拉莫夫(Murad Bayramov)出面澄清，女兒是因為婚紗款式遭丈夫家人羞辱才會輕生。

巴伊拉莫夫表示，婚禮結束後，女婿和其父母為了女兒穿的婚紗款式，和他們起了嚴重爭執，「他們指責我說，真是丟臉，怎麼能讓女兒穿這麼丟人、暴露的婚紗，我和他們說這種婚紗款式很常見，然而直到第二天他們還是很生氣」。

巴伊拉莫夫難過表示，女兒最後因為承受不了婆家的指責不幸身亡，雖然喪禮當天女婿和親家有出席，但他拒絕讓他們留下來，並把人趕走。警方目前正在調查馬梅德利死因是否與婆家「霸凌行為」有關，將有可能提出刑事起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995