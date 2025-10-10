普丁承認了！亞塞拜然客機墜毀38死「是俄方有錯」：將盡力賠償

▲普丁表示，去年亞塞拜然航空墜機是俄方責任，將盡一切必要努力提供賠償。（圖／路透）



記者趙蔡州／綜合報導

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架飛往俄羅斯車臣共和國的航班，去年12月墜毀在哈薩克西部，導致38人罹難。俄羅斯總統普丁本月9日首度承認，俄羅斯必須對這場「悲劇事件」負責，並向亞塞拜然總統阿利耶夫承諾，將盡一切必要努力提供賠償、追究相關負責人的法律責任。

根據《美聯社》報導，俄羅斯總統普丁近日前往塔吉克的首都杜尚別參加中亞五國領袖峰會，9日他會晤亞塞拜然總統阿利耶夫時，坦承俄方必須對2024年12月的空難事故負責。

普丁表示，俄羅斯防空部隊當時正在防禦烏克蘭無人機的襲擊，但由於「技術原因」，防空部隊向亞塞拜然航空的客機開火，2枚飛彈在距離客機僅數公尺外爆炸，導致悲劇發生。

普丁告訴阿利耶夫，俄羅斯將盡一切必要努力提供賠償、追究相關負責人的法律責任，也希望兩國的緊張態勢可以緩解並重建合作關係。

這場空難事故發生在2024年12月25日，亞塞拜然航空一架編號J2-8243的航班從巴庫飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼，過程中飛機突然偏離航線，最後墜毀在哈薩克，最初傳出航班是遭到鳥擊，機長才決定飛往哈薩克迫降，不料後來卻爆出是遭俄軍飛彈誤擊。

空難發生數天後，普丁就這次事件向阿利耶夫致歉，並形容這場空難一場「悲劇」事件，但未承認飛機墜毀是俄方的責任。阿利耶夫則批評莫斯科試圖掩蓋真相。