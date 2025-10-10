　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁承認了！亞塞拜然客機墜毀38死「是俄方有錯」：將盡力賠償

▲▼亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機25日在哈薩克西部墜毀。（圖／路透）

▲普丁表示，去年亞塞拜然航空墜機是俄方責任，將盡一切必要努力提供賠償。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架飛往俄羅斯車臣共和國的航班，去年12月墜毀在哈薩克西部，導致38人罹難。俄羅斯總統普丁本月9日首度承認，俄羅斯必須對這場「悲劇事件」負責，並向亞塞拜然總統阿利耶夫承諾，將盡一切必要努力提供賠償、追究相關負責人的法律責任。

根據《美聯社》報導，俄羅斯總統普丁近日前往塔吉克的首都杜尚別參加中亞五國領袖峰會，9日他會晤亞塞拜然總統阿利耶夫時，坦承俄方必須對2024年12月的空難事故負責。

普丁表示，俄羅斯防空部隊當時正在防禦烏克蘭無人機的襲擊，但由於「技術原因」，防空部隊向亞塞拜然航空的客機開火，2枚飛彈在距離客機僅數公尺外爆炸，導致悲劇發生。

普丁告訴阿利耶夫，俄羅斯將盡一切必要努力提供賠償、追究相關負責人的法律責任，也希望兩國的緊張態勢可以緩解並重建合作關係。

這場空難事故發生在2024年12月25日，亞塞拜然航空一架編號J2-8243的航班從巴庫飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼，過程中飛機突然偏離航線，最後墜毀在哈薩克，最初傳出航班是遭到鳥擊，機長才決定飛往哈薩克迫降，不料後來卻爆出是遭俄軍飛彈誤擊。

空難發生數天後，普丁就這次事件向阿利耶夫致歉，並形容這場空難一場「悲劇」事件，但未承認飛機墜毀是俄方的責任。阿利耶夫則批評莫斯科試圖掩蓋真相。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁承認了！亞塞拜然客機墜毀38死「是俄方有錯」：將盡力賠償

311地震「女童遺骨」沖到100km外　母還原逃生情況：她永遠是6歲

日男切舌頭、尾巴虐殺5貓　被逮竟喊：貓像愛錢的女人不餵就不給摸

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

台男入境日本「過海關被捕」！走私毒品落網：不知這是K他命

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬人朝聖

諾貝爾文學獎第19次陪榜　日網嘆村上春樹沒能成為「令和文豪」

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎！處女作就轟動國家　被譽為末日大師

快訊／2025諾貝爾文學獎揭曉　匈牙利作家卡撒茲納霍凱獲殊榮

「周杰倫的欄杆」爆紅澀谷！隨手一拍秒變打卡聖地　地點曝光

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

撞擊瞬間曝光！BMW飛彈式「高速炸進茶行」留殘影　睡夢中母死子傷

馬太鞍溪集水區驚見新裂縫　地表還在變形！林業署：仍有高度風險

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

普丁承認了！亞塞拜然客機墜毀38死「是俄方有錯」：將盡力賠償

311地震「女童遺骨」沖到100km外　母還原逃生情況：她永遠是6歲

日男切舌頭、尾巴虐殺5貓　被逮竟喊：貓像愛錢的女人不餵就不給摸

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

台男入境日本「過海關被捕」！走私毒品落網：不知這是K他命

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬人朝聖

諾貝爾文學獎第19次陪榜　日網嘆村上春樹沒能成為「令和文豪」

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎！處女作就轟動國家　被譽為末日大師

快訊／2025諾貝爾文學獎揭曉　匈牙利作家卡撒茲納霍凱獲殊榮

「周杰倫的欄杆」爆紅澀谷！隨手一拍秒變打卡聖地　地點曝光

全台一片紅通通　娜克莉「複製路徑」也轉彎！暴風恐襲沖繩

普丁承認了！亞塞拜然客機墜毀38死「是俄方有錯」：將盡力賠償

凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

閱之海筆記／《風林火山》：從武田信玄到井上靖的變陣

40分鐘國慶煙火在南投！台北101首次無人機+煙火秀　桃園也有放

【你們才是我們的光】光復老師鞠躬道謝 溫馨宣布：十軍團下課！

國際熱門新聞

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

311地震「女童遺骨」沖到100km外　母還原逃生情況

日男虐殺貓：貓像愛錢的女人不餵就不給摸

公廁活春宮！男女「肉體交疊」穿透毛玻璃

「周杰倫的欄杆」爆紅澀谷！隨手一拍秒變打卡聖地

人夫聯手小三割喉殺妻　8歲女兒也在家

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

戀上中共黨員女兒　美外交官違反禁愛令被開除

更多熱門

相關新聞

奪烏克蘭近1％領土　普丁：主控權在俄手上

奪烏克蘭近1％領土　普丁：主控權在俄手上

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在73歲生日當天對軍方高層表示，俄軍2025年在烏克蘭戰場上已奪下將近5000平方公里的土地，聲稱俄方「完全掌握戰略主控權」，強調烏軍在各條戰線皆已節節敗退。

美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

普丁警告川普！若援烏戰斧飛彈將升級俄美關係

普丁警告川普！若援烏戰斧飛彈將升級俄美關係

不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

關鍵字：

普丁亞塞拜然

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

神說吸金45億鈔票磚曝光　兩波起訴64人

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

遠離肺腺癌！營養師點名「3類食物」不要碰

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」爭執內幕曝光

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

更多

最夯影音

更多
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面