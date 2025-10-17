　
社會 社會焦點 保障人權

我國6法官亞塞拜然參加年會全遭遣返　法官協會聲明：深表遺憾

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲我國6名法官到亞塞拜然參加年會，卻遭遣返。法官協會發聲明表示遺憾。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

某政論節目來賓提到，我國6名法官參加今年度於亞塞拜然舉行的國際法官協會年會時，遭亞塞拜然以「一個中國」的名義，禁止入境，將法官遣返。對此，法官協會上午發表聲明，「深表遺憾與關切，並呼籲IAJ建立一套明確、公正且透明的處理機制，以防止類似事件再次發生」。

根據司法院資料指出，「國際法官協會（The International Association of Judges，IAJ）是一個專業、非政治性的國際組織，也是聯合國經濟及社會理事會的諮詢機構。自 1953 年在奧地利成立以來，已設有四大區域團體，共計 94 個會員國。國際法官協會宗旨是維護司法獨立，作為保障人權及自由的基礎；此外，也致力促進各國法官交流，讓彼此更加了解其他國家的組織運作及法律實務，完善法官知能。」

而中華民國法官協會於1995年正式成立，同年就成為國際法官協會會員國，並於1999年舉辦IAJ第42屆年會，更於2023年舉辦IAJ第65屆年會暨成立七十週年慶祝活動，活動當時，時任總統的蔡英文還到場致詞，顯見我國極度重視國際法官協會。但即便如此，仍發生這次的遺憾。

我國5名法官先於今年10月初飛往亞塞拜然要參加IAJ第67屆年會，但卻遭到禁止入境；第6名法官、也是本次拜訪團團長林伊倫法官，於10月11日抵達時，也遭禁止入境，更被原機遣返。亞國給出的理由是「One China Policy 一個中國」，讓6名法官氣結。

事件遭某政論節目名嘴吳政峰披露後，我國法官協會於17日上午發布聲明。以下為聲明全文：

              中華民國法官協會聲明 114.10.17
亞塞拜然拒發簽證　我國法官代表無法出席國際法官協會年會

中華民國法官協會原定派遣六名正式代表，出席2025年10月於亞塞拜然巴庫舉行之國際法官協會（IAJ）年會，儘管主辦單位先前明確承諾，將協助辦理簽證及入境事宜，以落實IAJ一貫倡導之「包容與平等參與」原則，我方代表最終仍未獲核發簽證或入境許可，也未收到任何正式拒絕通知或理由說明。

在此情況下，我方五名代表被迫取消行程，而團長林伊倫法官於10月11日抵達亞塞拜然時，更遭拒絕入境。此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。

本會對此深表遺憾與關切，並呼籲IAJ建立一套明確、公正且透明的處理機制，以防止類似事件再次發生；同時，在意外事件發生時，能有即時且透明的處理程序，確保所有會員國均能在尊嚴與平等的基礎上參與國際會務。

本會一向積極參與國際司法對話，並將持續秉持開放、專業與合作的精神，與世界各國共同推動法治與人權價值的實踐。

2年前刺鄰！　恐怖男搬台中再狂砍2鄰居

