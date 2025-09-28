婚禮變惡夢！新郎「與新娘共舞」突倒地猝逝　現場畫面曝

▲埃及一名新郎在與新娘共舞時，突然心臟病發倒地猝逝。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

原本該是人生最幸福的一天，卻在瞬間化為悲劇。埃及一場婚禮上，一名新郎在與新娘共舞時，突然心臟病發倒地，最終不幸在愛妻懷中離世。

根據《太陽報》報導，曝光的畫面顯示，新郎哈卡姆（Ashraf Abu Hakam）當時手牽著新娘，兩人臉上洋溢著笑容，一邊跳舞一邊揮舞「薩依迪棍」（Saidi stick），這是一種源自埃及民間傳統的舞蹈道具，常見於婚禮或其他喜慶場合。

然而就在眾人沉浸歡樂之際，哈卡姆突然倒地不起，現場瞬間從音樂與歡笑變成驚慌尖叫。親友立刻衝上前試圖搶救，但哈卡姆最終仍未能被救回，醫生確認他死於心臟病發作。

噩耗迅速透過社群媒體傳開，朋友們紛紛表達哀悼，形容他「充滿活力」、「對未來充滿期待」，還有人難過表示，前一天才與他一同慶祝訂婚。

網路上也出現多則悼念留言，有人寫下，「願真主憐憫他，並賜予天堂的寬廣之地。」也有人安慰家屬，「生命無法延遲或提前，願他的妻子與家人節哀。」還有人替新娘擔心未來的壓力與流言，祈求她能獲得堅強與耐心。