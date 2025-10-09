　
婚紗鑽戒都不用！過來人曝真心話「1必要結婚支出」　千人狂點頭

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲比起鑽戒，更多人妻人夫們建議買黃金更保值。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

律師林智群分享趣事，看到未婚女同事看婚宴照，他忍不住以過來人身份給建議，「蜜月去遠一點、鑽戒可省、婚紗照根本沒人看」，直言「婚後生活才是重點」。文章曝光後，引來大票網友狂讚太真實，「鑽戒不保值不如買黃金」、「錢拿去蜜月比較值得」、「婚紗照只會佔空間」。

律師林智群在臉書表示，某天下班看到一群未婚女同事在看前特助的婚宴照片，當下他露出一抹微笑，並以過來人身分給出幾個超務實的看法，首先是蜜月建議去久一點，最好是兩周以上，「去歐洲或美國，花多一點錢跑遠一點。」

第2點「鑽戒可以不用」，或許很多人會馬上反駁，怎麼可以沒有象徵性的鑽戒，林智群解釋，鑽戒買了一定跌價，平常也不會戴，只能放銀行保管箱，「根本廢物」。

第3點「婚紗也不用」，林智群坦言「根本沒人會拿出來看」，甚至回憶自家裝潢時找到前屋主的婚紗照，打電話問要不要領回，結果對方一臉嫌棄回應，「可以拿去丟掉！」

第4點婚宴部分，林智群建議年輕人可以選飯店，「畢竟浪漫感還是要有」，這是必要的支出；但若想務實一點，其實南部辦桌菜色也很好，重點是賓客吃得開心。

最後，林智群哭笑不得做出總結，「你們這些沒走進婚姻的小菜鳥不懂啦！」他認為結婚後一起生活才是重點，「好不好，冷暖自知。」

文章引發7千多人討論，「婚紗真的不必，有小孩以後再拍親子照，能記錄小孩成長，還能督促我自己維持身材」、「有些女人你不買鑽戒+99朵玫瑰，她記恨你一輩子，能遇上理性思考的女人，記得珍惜」、「錢都拿來蜜月比較實在啊」、「句句屬實！婚紗照只在宴客現場給人看的作用，之後完全沒用還礙地方，裝成框的更沒用」、「生活才是重點沒錯，把鑽戒的預算放在蜜月出國或房子裝修不是很棒嗎」。

不少人還提出更實質的保值建議，「2、3點我支持，但鑽戒可以換成黃金金條」、「鑽戒換成台積電」、「比起鑽戒，覺得黃金比較保值」、「買鑽戒不如買黃金」、「鑽石真的不保值，不如黃金」、「鑽戒可以不用！但黃金戒指、項鍊一定要」。

10/08 全台詐欺最新數據

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

國際金價頻刷新高，國內飾金今（9）日牌告價掛每錢15180元歷史天價，銀樓老闆曝大戶看好後市發展，砸逾2千萬抱走5公斤。

