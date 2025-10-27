　
國際

李多慧也朝聖過！南韓超夯貝果店傳員工過勞猝死

李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧曾造訪的倫敦貝果博物館，被爆26歲員工疑過勞猝死，引發韓網抵制。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者楊庭蒝／綜合報導

以英倫復古風格與多樣化口味聞名的南韓人氣烘焙品牌「倫敦貝果博物館」（London Bagel Museum，簡稱LBM）近日爆出過勞爭議。仁川分店一名年僅26歲的男員工鄭孝元（音譯），7月中旬被發現陳屍公司宿舍，送醫後宣告不治。家屬指控公司長期要求超時工作導致「過勞死」，已向勞動福祉部申請職災認定，事件在南韓社會掀起強烈輿論與抵制浪潮。

根據韓媒報導，鄭孝元入職僅14個月，擔任現場管理職，負責招募、排班、補貨與銷售等繁重工作。仁川分店每日銷售逾6,000個貝果，但管理層僅3人（不含店長），人力吃緊。家屬指出，他在店面開幕前一週工時暴增至約80小時，甚至連休假日都被叫回支援，去世前一晚仍工作到深夜、傳訊息抱怨「今天一餐都沒吃」。

南韓僱傭勞動部標準指出，若員工在發病前一週工時較前12週平均增加30%以上，即可推定為過勞死。鄭孝元死亡前工時較前期暴增37%，符合該條件。公司則否認指控，聲稱與家屬說法差距甚大，卻拒絕提供出勤紀錄，引發公憤。

值得一提的是，這家以「排隊名店」聞名的烘焙品牌，在南韓擁有眾多藝人粉絲。韓籍啦啦隊女神李多慧今年3月曾造訪LBM的島山店，當時還在YouTube頻道分享影片，透露巧遇台灣粉絲後大方請客，展現親民暖心一面。如今品牌爆出過勞爭議，不少網友翻出該段影片感嘆「沒想到人氣名店背後勞動條件如此嚴苛」。

目前鄭孝元家屬已正式申請職災認定，政府正介入調查，事件仍在持續發酵中。
 

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警
藝術家曲德義過世　享壽73歲

南韓烘焙勞動倫敦貝果博物館過勞死

